Racing Santander, Jorge Salinas için Barcelona’dan 16 milyon euro talep etti

Katalan kulübü Barcelona, genç savunmacı Jorge Salinas’ı kadrosuna katma girişiminde ciddi bir mali engelle karşılaştı. Mundo Deportivo’nun haberine göre Racing Santander yönetimi, 19 yaşındaki yetenekli futbolcu için belirlenen serbest kalma bedelinden tek kuruş bile indirim yapmayacağını kesin bir dille açıkladı. Goal.com haberine göre.

Dünya futbol sahnesinde çok yönlü oyunuyla dikkat çeken Salinas, Barcelona’nın transfer planındaki başlıca oyunculardan biri olarak görülüyor. Katalan ekibi, savunma hattını daha da güçlendirmek amacıyla genç futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor ancak taraflar arasındaki görüşmeler şimdilik çıkmaza girmiş görünüyor.

Mali fark ve transfer şartları

İçinde bulunduğumuz transfer döneminde iki kulüp arasındaki mali fark hâlâ oldukça büyük. Edinilen bilgilere göre Barcelona, futbolcu için yaklaşık 6 milyon euroluk bir teklif hazırlarken Racing Santander, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 16 milyon euroluk serbest kalma bedelinin tamamını talep ediyor.

Racing’in sportif direktörü Chema Aragón, kamuoyuna yaptığı açıklamalardan birinde kulübün altyapısından yetişen kilit oyuncuları takımda tutmaya öncelik verdiğini açıkça belirtti. Aragón’a göre takımın temel amacı, yıldız futbolcuları satarak kadroyu zayıflatmak değil, aksine daha da güçlendirmek.

Yönetimin tutumu ve futbolcunun yaklaşımı

Aragón, modern futboldaki gerçekleri inkâr etmeden, Barcelona gibi bir kulübün ilgi gösterdiği durumlarda küçük takımlar için işlerin zorlaştığını kabul etti. Alıcı kulüp serbest kalma bedelinin tamamını ödemeye hazırsa transfere engel olmanın zor olduğunu, ancak düşük bir bedelle anlaşma yapılmayacağını vurguladı.

Transfer söylentilerinin arttığı bir dönemde, 19 yaşındaki savunmacının bu süreçte profesyonel bir yaklaşım sergilediği belirtildi. Racing’in sportif direktörüne göre Camp Nou’nun cazibesi genç futbolcunun başını döndürmedi ve Salinas, sezon öncesi kampında tamamen takımının hedeflerine odaklanıyor.

Yaz transfer dönemi sona ermeden anlaşma sağlanamaz ve Salinas takımda kalırsa Racing, oyuncunun bağlılığını uygun şekilde ödüllendirmeyi planlıyor. Kulüp, futbolcunun gelişiminin ve emeğinin sözleşme şartlarına da yansıyacağını garanti etti.