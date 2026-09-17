Raphinha'dan hat-trick: Barcelona, Racing'i 7-2 ile dağıttı

·13·Spor
Raphinha'dan hat-trick: Barcelona, Racing'i 7-2 ile dağıttı

İspanya La Liga'da gerçek bir gol yağmuru ve rakiplerini acımasızca ezip geçen Barcelona'nınkorkutucu gücü sergilendi. Şampiyonanın 6. haftasında kendi sahasında Racing kulübünü ağırlayan Hansi Flick'in öğrencileri, izleyicilere unutulmaz bir futbol şöleni sunarak rakibini 7-2'lik skorla hezimete uğrattı. Karşılaşmanın mutlak kahramanı olan Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha, rakip ağlara 3 gol göndererek hat-trick yaparken, maçın son noktasını takımın altın çocuğu Lamine Yamal şık bir golle koydu.

Ayrıca savunma oyuncusu Joao Cancelo, rakip oyuncu Villalibre'nin kendi kalesine attığı gol ve oyuna sonradan dahil olan Gabriel Jesus'un isabetli vuruşu tabeladaki skoru rekor seviyeye taşıdı. Bu galibiyetle Katalan devi, 6 haftada 6 galibiyet alarak 18 puanla La Liga puan tablosunda liderliğini perçinledi. 7 puanlı Racing ise ilk onda kaldı. Peki, Hansi Flick'in hücum sistemi neden bu kadar durdurulamaz bir güce dönüştü, Raphinha'nın fantastik formunun sırrı ne ve bu sezon Barcelona'ya İspanya'da kim direnebilecek?

7-2: Gol düellosu ve sahada yaşanan korkutucu senaryo

Katalonya'da oynanan karşılaşmanın gol kronolojisi:

  • 8. dakika (1-0): Maça hızlı bir baskıyla başlayan Barcelona, Joao Cancelo'nun isabetli vuruşuyla çok erken bir şekilde gol perdesini açtı;

  • Raphinha'nın resitali (25, 42, 67): Brezilyalı yıldız 25 ve 67. dakikalarda penaltıları gole çevirirken, 42. dakikada akan oyunda attığı golle kariyerinin en parlak hat-tricklerinden birine imza attı;

  • Kendi kalesine gol ve konuk ekibin direnci: Racing adına Gueye (30) ve yedekten giren Zabiri (65) gol bulsa da, Villalibre'nin 36. dakikadaki kendi kalesine attığı gol konuk ekibin direncini kırdı;

  • Jesus ve Yamal'dan final: 69. dakikada Raphinha'nın yerine giren Gabriel Jesus 79. dakikada skora katkı sağladı, 90. dakikada ise Lamine Yamal şık vuruşuyla maça görkemli bir nokta koydu (7-2).

Sahadaki yıldızlar: Barcelona ve Racing kadroları

Hansi Flick ve rakip teknik direktörün belirlediği ilk 11'ler:

  • Barcelona ilk 11'i: Joan Garcia (kaleci — 46. dakikada Wojciech Szczesny girdi), Eric Garcia, Christensen, Gerard Martin, Joao Cancelo (Balde, 78), Rodri (Bernal, 61), Olmo, Pedri (Gavi, 61), Karim Adeyemi, Raphinha (Jesus, 69) ve Lamine Yamal;

  • Racing kadrosu: Agirrezabala (kaleci), Hernando, Felipe, F. Gonzalez, Prati, Caricol, Canades, Gueye, Villalibre (Vicente, 59), Arana (Zabiri, 59);

  • Kadro rotasyonu: Flick, maçın kaderi belli olduktan sonra Szczesny, Gavi, Bernal, Balde ve Jesus gibi oyunculara şans vererek takım gücünü mükemmel yönetti.

18 puanlık mutlak rekor: Flick'in Barça'sı durdurulamıyor

Bu farklı galibiyetin stratejik ve analitik önemi:

  • %100 sonuç: La Liga'nın ilk 6 haftasında 6 galibiyet — 'Blaugrana' 18 puanla en yakın takipçileriyle farkı açıyor;

  • Hücum makinesi: Hansi Flick geldikten sonra takım her maçta rakip kaleye en az 3-4 gol atıyor, Raphinha ve Yamal ikilisi ise Avrupa'nın en tehlikeli hücum hattına dönüştü;

  • Racing'in durumu: Cesurca ileri çıkıp iki gol bulsalar da, savunmadaki basit hatalar nedeniyle 7 gol yiyen konuk ekip 7 puanla 10. sırada kaldı.

Barcelona'nınbu 7-2'lik fantastik galibiyeti, Katalan kulübünün bu sezon sadece İspanya şampiyonluğunu kimseye bırakmaya değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de en büyük favori olmaya hazır olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

Sizce Hansi Flick yönetimindeki Barcelona bu yıl kendi rekorunu kırıp 100 puan barajını aşabilir mi ve Raphinha La Liga'nın gol kralı olabilir mi? Oyuna sonradan girip gol atan Jesus ve son saniyelerde parlayan Lamine Yamal'ın performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Analitik yorumlarınızı paylaşın ve Katalan kulübünün bu gol dolu fantastik galibiyetini tüm Barça taraftarları ve futbolseverlerle paylaşın!

BarcelonaRacingLa LigaHansi FlickRaphinha
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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