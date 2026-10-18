Çarpıcı açıklama: Umar Kremlyov 1 milyon dolarlık ödül hakkında neler söyledi?

·3·Spor
Çarpıcı açıklama: Umar Kremlyov 1 milyon dolarlık ödül hakkında neler söyledi?

Uluslararası Boks Birliği (IBA) Başkanı Umar Kremlyov resmi bir ziyaret için Taşkent'e gelerek, organizasyonun geleceğe yönelik büyük stratejik planlarını açıkladı. Konuşmasında, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) sporculara yönelik tutumunu ve mali dağılım politikasını sert bir dille eleştirdi.

Kremlyov, IBA'nın temel görevinin boksörlere ve antrenörlere tam istihdam, yüksek gelir ve istikrarlı bir yaşam sağlayan mükemmel bir küresel ekosistem oluşturmak olduğunu vurguladı.

«Olimpiyat Oyunları 5-10 yıl içinde ölecek»: Eleştirinin nedenleri

IBA lideri, Olimpiyat Oyunları organizatörlerinin sporculara yeterince finansal değer vermediğine dikkat çekti:

  • Gelirler sporculara verilmiyor: «Eğer IOC kazandığı milyarlarca doları sporculara ve antrenörlere vermezse, Olimpiyatlar 5-10 yıl içinde yavaş yavaş yok olacak ve sona erecektir;

  • Demir madalya ve değersizleşen yıllar: Sporcular ömürlerinin yarısını antrenmanlara adıyor ancak Olimpiyatlarda kazandıkları, saf altın bile olmayan basit bir metal madalyadan ibaret kalıyor. Eğer devletleri onları desteklemezse, hiçbir şeyleri kalmıyor;

  • Avrupa'da ilgi azalıyor: Bugün Olimpiyatlara Orta Asya'dabüyük bir ilgi var, ancak Avrupa'da buna olan ilgi keskin bir şekilde düştü. Olimpiyatlar insanları birleştirmeli, ödüller ise 10 bin dolarlık yarım yamalak çözümler değil, en az 1 milyon dolar olmalıdır», dedi Kremlyov.

Tam boks ekosistemi: Giyim markasından büyük ödüllere

Umar Kremlyov, IBA tarafından yürütülen yeni projelere değinerek sektördeki reformları açıkladı:

  • İstihdam ve refah: Boks sadece geçici bir hobi değil, sporcunun ve antrenörün ailesini tamamen geçindirebilecek saygın bir meslek haline gelmelidir;

  • Kişisel marka ve altyapı: IBA bünyesinde yeni bir spor giyim markası hayata geçiriliyor; boksörlerin hazırlık ve günlük sorunlardan tamamen arınmış bir şekilde sadece sonuca odaklanmaları için gerekli koşullar yaratılıyor;

  • Dünya şampiyonalarında milyonluk fonlar: IBA, dünya şampiyonalarında şampiyonlar için büyük bir ödül sistemi kurmuş durumda ve Olimpiyat madalyalı sporcular doğrudan IBA dünya şampiyonalarına katılım hakkı kazanıyor.

Kremlyov'un Taşkent'teki bu açık beyanı, uluslararası amatör spor sisteminde mali reformların gerekliliğini bir kez daha küresel gündeme taşıdı.

Umar KremlyovUluslararası Boks BirliğiIBATaşkentOlimpiyat Oyunları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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