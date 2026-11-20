4 Aralık'ta Türkiye'nin İstanbul şehrindeki muhteşem Sinan Erdem Dome arenasında profesyonel boks gecesi — IBA Elite President's Cup turnuvası düzenlenecek. Müsabaka saat 17:00'de başlayacak.

Bu prestijli turnuvanın ana maçında vatandaşımız, iki kez Olimpiyat şampiyonu Hasanboy Do‘smatov Filipinli Roderick Bautista'ya karşı ringe çıkacak. Turnuvanın resmi posterinde belirtildiği üzere, her iki boksör de profesyonel ringde henüz mağlubiyet yüzü görmedi: Do‘smatov'un hesabında 7 galibiyet (7-0) bulunurken, Filipinli rakibi Bautista ise çıktığı 10 maçın tamamını kazandı (10-0).

Turnuva kartındaki diğer önemli eşleşmeler

IBA.PRO ve Uluslararası Boks Birliği (IBA) himayesinde düzenlenen boks gecesinde, Do‘smatov - Bautista karşılaşmasının yanı sıra bir dizi heyecan verici maç daha yer alıyor:

Ahmedov - Lubkovich: 15-0'lık rekora sahip yenilgisiz Ahmedov, tecrübeli Lubkovich'e (20-1) karşı;

Ozmen - Galos: 5-0'lık istatistiğe sahip Ozmen, yenilgisiz Galos (8-0) ile mücadele edecek;

Kasveka - Samadova: Kadınlar arasındaki müsabakada Kasveka (10-3), Samadova'ya (1-0) karşı ringe çıkacak.

Maç eşleşmesi Sporcuların rekorları Statü Hasanboy Do‘smatov - Roderick Bautista 7-0 vs 10-0 Turnuvanın ana maçı Ahmedov - Lubkovich 15-0 vs 20-1 Ana kart maçı Ozmen - Galos 5-0 vs 8-0 Ana kart maçı Kasveka - Samadova 10-3 vs 1-0 Kadınlar maçı

3 milyon dolarlık ödül havuzu nasıl dağıtılacak?

IBA President's Cup turnuvasının toplam ödül havuzu 3 milyon ABD doları tutarındadır. Organizatörler tarafından belirlenen yönetmeliğe göre, erkeklerde 12 sıklette dereceye girenler şu miktarlarda para ödülü ile ödüllendirilecektir:

Altın madalya sahipleri (kazananlar): 100.000 dolar;

Gümüş madalya sahipleri: 50.000 dolar;

Bronz madalya sahipleri: 25.000 dolar.

Sizce iki kez Olimpiyat şampiyonu Hasanboy Do‘smatov, 4 Aralık'ta yenilgisiz Filipinli rakibi Roderick Bautista karşısında galip gelebilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!