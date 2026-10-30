Bahodir Jalolov İstanbul'daki yeni IBA President's Cup turnuvasında ringe çıkacak mı?

Uluslararası Boks Birliği (IBA), Türkiye'nin İstanbul şehrinde prestijli yeni bir organizasyon olan IBA President's Cup uluslararası turnuvasını düzenliyor. 27 Kasım'dan 4 Aralık'a kadar sürecek olan bu turnuva, yüksek ödül havuzu ve yıldız katılımcılarıyla spor camiasının dikkatini çekiyor.

Turnuva etrafındaki en büyük heyecanlardan biri, organizasyonun resmi tanıtım afişlerinde iki kez Olimpiyat şampiyonu olan ünlü Özbek ağır sıklet boksörü Bahodir Jalolov'un fotoğrafının yer almasıyla başladı.

Jalolov'un beklenen dönüşü ve afişteki gizem

Özbek boks yıldızının bu turnuvaya olası katılımı hakkındaki durum şu şekildedir:

Tanıtım materyallerindeki yer: Organizasyon tarafından yayınlanan resmi posterlerde Bahodir Jalolov merkezi yıldızlardan biri olarak gösteriliyor;

Henüz resmi bir açıklama yok: Şu an itibarıyla ne Özbekistan Boks Federasyonu ne de boksörün kendisi turnuvaya katılım konusunda resmi bir bilgi vermedi;

İlgi faktörü: İkinci Olimpiyat altınından sonra amatör ve profesyonel kariyerini dengeleyen şampiyonun bu yeni platformdaki performansı, hayranlar için şüphesiz büyük bir olay olacaktır.

12 sıklet ve 100 bin dolarlık ödül havuzu

IBA Başkanı Umar Kremlyov 'un girişimiyle yeniden başlatılan IBA President's Cup müsabakaları şu özellikleriyle öne çıkıyor:

Sıklet kategorileri: Müsabakalar toplam 12 sıklette dünyanın en iyi boksörlerinin katılımıyla düzenlenecek;

Podyum ödülleri: 1. sıra (Altın): 100.000 ABD doları; 2. sıra (Gümüş): 50.000 ABD doları; 3. sıra (Bronz): 25.000 ABD doları;

Turnuva formatı: Yüksek finansal teşvik ve sıralama puanlarının, dünyanın en iyi boksörlerini İstanbul ringlerinde buluşturması bekleniyor.

İstanbul'daki müsabakalar, Bahodir Jalolov için uluslararası arenada hakimiyetini bir kez daha kanıtlama ve hayranlarına unutulmaz maçlar izletme fırsatı sunabilir.