Hasanboy Dusmatov'un yeni kemer maçı: İstanbul'daki prestijli turnuvada ringe çıkıyor

·9·Spor
Hasanboy Dusmatov'un yeni kemer maçı: İstanbul'daki prestijli turnuvada ringe çıkıyor

Özbek boksunun parlayan yıldızı, iki kez Olimpiyat şampiyonu olan Hasanboy Dusmatov'un bir sonraki önemli maçıyla ilgili detaylar belli oldu. Ringlerin ustası, 4 Aralık'ta Türkiye'nin İstanbul şehrinde düzenlenecek prestijli IBA President's Cup uluslararası turnuvasında şampiyonluk kemeri için ringe çıkacak.

Bu karşılaşma, amatör ve profesyonel boksörleri tek bir sistemde buluşturan yeni bir platform kapsamında gerçekleşecek ve büyük ilgi görüyor.

Kemer maçı ve rakip: Dusmatov kiminle dövüşecek?

İstanbul'da gerçekleşecek karşılaşmanın formatı ve rakip seçimi büyük önem taşıyor:

  • Rakip kim? Sporcumuz, Filipinli yetenekli boksör Roderick Bautista ile karşı karşıya gelecek;

  • Maçın statüsü: Hafif sinek sıklette gerçekleşecek olan bu 10 rauntluk müsabaka, prestijli IBA.Pro şampiyonluk kemeri için yapılacak;

  • İstanbul finali: Dusmatov'un yer alacağı karşılaşma, 4 Aralık'ta turnuvanın en heyecanlı noktasında gerçekleştirilecek.

Yeni proje — IBA Elite ve 3 milyon dolarlık fon

IBA President's Cup turnuvası 27 Kasım'dan 4 Aralık'a kadar sürecek ve dünya boksunda yeni bir sayfa açacak:

  • Birleştirici platform: Bu turnuva, IBA Elite adlı yeni uluslararası platformun ilk etkinliği olup, profesyonel ve amatör boksörleri ortak bir rekabet alanında birleştirmeyi hedefliyor;

  • Toplam ödül havuzu: Turnuvanın toplam ödül havuzu tam 3 milyon ABD dolarıtutarındadır;

  • Kazananlar için ödüller: Erkeklerde 12 sıklet kategorisinde:

    • Altın madalya sahipleri (şampiyonlar) — 100.000 dolar;

    • Gümüş madalya sahipleri — 50.000 dolar;

    • Bronz madalya sahipleri — 25.000 dolar para ödülü ile ödüllendirilecek.

İki kez Olimpiyat şampiyonu olan Hasanboy Dusmatov'un yeni kemer mücadelesinin, Özbek ve dünya boks camiasının ilgi odağı olacağı şüphesiz.

Hasanboy DusmatovIBA President's CupBoksIBA Eliteİstanbul
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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