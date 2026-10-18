Kremlyov Taşkent'te rövanş teklif etti: Rus boksörden sansasyonel açıklama

Taşkent'teki teklif: Dünya şampiyonası sona erdikten sonra IBA Başkanı Umar Nazaroviç Kremlyov, rövanş maçının hem Taşkent'te hem de Özbekistan'ın kendisinin ev sahipliğinde düzenlenmesini defalarca teklif etti. Ancak Halokov ve ekibi buna onay vermedi;

Açık çağrı: Ben şu an bile her yerde, her zaman 6, 8 veya 10 rauntluk formatta maça hazırım. En önemlisi, ya onay verin ya da bu konuyu bir daha açmayın», — dedi Shumkov.