Kremlyov Taşkent'te rövanş teklif etti: Rus boksörden sansasyonel açıklama
Rusya milli takımı temsilcisi, dünya şampiyonu Vsevolod Shumkov Özbekistanlı Olimpiyat oyunları galibi Abdumalik Halokov ile beklenen rövanş maçı hakkındaki söylentilere yanıt verdi.
Shumkov'un iddiasına göre, 2025 Dubai IBA Dünya Şampiyonası finalinde yaşanan olaylı maçın ardından rövanş teklifini reddeden taraf bizzat Özbekistan tarafı oldu.
«Kremlyov teklif etti ama kabul etmediler»: Shumkov'un cevabı
Rus sporcu, yakın zamanda düzenlenen IBA basın toplantısındaki açıklamalara cevaben şu ifadeleri kullandı:
Sansasyona karşı tepki: «IBA basın toplantısının videosunu izledim. Orada söylenenler sadece gereksiz sansasyon yaratmak için yayılıyor;
Taşkent'teki teklif: Dünya şampiyonası sona erdikten sonra IBA Başkanı Umar Nazaroviç Kremlyov, rövanş maçının hem Taşkent'te hem de Özbekistan'ın kendisinin ev sahipliğinde düzenlenmesini defalarca teklif etti. Ancak Halokov ve ekibi buna onay vermedi;
Açık çağrı: Ben şu an bile her yerde, her zaman 6, 8 veya 10 rauntluk formatta maça hazırım. En önemlisi, ya onay verin ya da bu konuyu bir daha açmayın», — dedi Shumkov.
Dubai'deki final: Ringde ısırma ve tartışmalı karar
Bu rekabet, 2025 yılında Dubai'de düzenlenen IBA Dünya Şampiyonası'nın 60 kg finalinde yaşanan krizle ilgili:
3. raunttaki durum: Maçın son bölümünde, klinç pozisyonunun yaşandığı sırada Rus boksör, Halokov'un kulağını ısırdı;
Hakemlerin tartışmalı kararı: Özbekistan milli takımı temsilcilerinin sert itirazlarına rağmen, ringdeki hakem herhangi bir puan silme veya diskalifiye cezası uygulamadı;
4:3 skor ve altın madalya: Hakem heyeti, 4:3'lük oy çokluğuyla galibiyeti Vsevolod Shumkov'a verdi ve onu şampiyon ilan etti.
IBA Disiplin Kurulu'nun kararı
Bu skandalın ardından uluslararası kuruluş özel bir soruşturma başlattı:
«Kaza» teşhisi: IBA'nın disiplin ve sağlık komisyonları durumu inceleyerek olayı kaza olarak değerlendirdi ve maçın resmi sonucunu onayladı;
Ödül parasının yarısı kesildi: Buna rağmen, sportmenlik dışı hareket nedeniyle Vsevolod Shumkov'a para cezası uygulandı ve şampiyonluk ödülünün %50'si kesildi.
Halokov ile Shumkov arasındaki olası rövanş konusu, boks dünyasında hala en çok tartışılan prensip maçlarından biri olmaya devam ediyor.
Yorumlar 0
…