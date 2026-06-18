Gana Milli Takımı Son Saniyelerde Panama'yı Devirdi

Kuzey Amerika sahalarında 2026 Dünya Kupası grup aşaması maçları en heyecanlı noktasına ulaştı. L grubundaki 1. tur mücadeleleri tamamlandı ve gruptaki ilk puanlar dağıtıldı. Kanada'nın Toronto şehrindeki görkemli BMO Field stadyumunda oynanan turun ikinci maçında, Afrika'nın güçlü temsilcilerinden Gana milli takımı, Panama ile karşı karşıya geldi.

Her iki takımın yoğun direnciyle geçen sert ve amansız mücadelede, maçın kaderini son saniyelerde gelen tek gol belirledi. Bu zafer Afrikalı taraftarlar için gerçek bir sevinç kaynağı olurken, Panama için büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı.

90+5. dakikadaki dram ve Yirenki'nin altın golü

Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren her iki takımın karşılıklı atakları ve tehlikeli pozisyonlarıyla devam etti. Panama milli takımı disiplinli savunma ve güçlü kontra ataklara dayalı bir oyun sergilerken, Gana temsilcileri topa daha fazla sahip olarak ve kanat akınlarıyla rakip savunmayı yarmaya çalıştı. Maçın normal süresi dolup hakemin eklediği süreler işlerken sahada gerçek bir dram yaşandı.

Maçın beraberlikle sonuçlanacağı düşünülen saniyelerde, yani 90+5. dakikada Gana milli takımının yetenekli futbolcusu Yirenki, rakip ceza sahası içinde yaşanan karambolden başarıyla faydalandı. Rakip kaleyi isabetli bir şekilde hedef alarak takımı için altın değerinde olan 3 puanı getiren golü kaydetti. Bu galibiyetle Gana, grubun liderleri arasına yükseldi.

L grubundaki durum, Gana – Panama maçının nihai sonucu ve takımların tam kadroları hakkında detaylı bilgileri aşağıdaki resmi spor tablosundan inceleyebilirsiniz:

Turnuva ve Grup Durumu Gana Milli Takımı (4-2-3-1) Panama Milli Takımı (4-4-2) Gruptaki 1. Tur Sonuçları • Turnuva: Dünya Kupası 2026

• Grup: L Grubu, 1. Tur

• Stadyum: BMO Field (Toronto)

• Maç Sonucu: Gana 1:0 Panama • Ati-Zigi (GK), Ajeti, Mensa, Opoku;

• Senaya, Yirenki, Semenyo, Ovusu;

• Sulemana, Nuama, Ayew (C). • Mosquera (GK), Blackman, Cordoba, Ramos;

• Harvey, Andrade, Murillo, Martinez;

• Puma, Barcenas, Waterman. • İngiltere — Hırvatistan (4:2)

• Gana — Panama (1:0)



• Not: İngiltere ve Gana 3'er puan topladı.

L grubundaki genel durum nedir?

Hatırlatalım, bu grubun açılış maçında da gerçek bir gol şovu yaşanmıştı. Turnuvanın favorilerinden İngiltere milli takımı, Hırvatistan ile oynadığı oldukça sert mücadeleden 4:2'lik net bir galibiyetle ayrılmıştı.

Böylece 1. turun sonunda İngiltere ve Gana milli takımları hanelerine 3'er puan yazdırarak grubun açık ara liderleri oldular. Averaj bakımından İngilizler ilk sırada yer alıyor. Bir sonraki tur maçlarının gruptaki mücadeleyi daha da kızıştıracağı şüphesiz.

Zamin spor yorumcularının son notu: Gana milli takımı, bir futbol maçının hakemin final düdüğü çalana kadar bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı. Panamalılar 94 dakika boyunca kahramanca savunma yapsalar da, son saniyelerdeki dikkat kaybı onlara pahalıya patladı. Dünya Kupası'nda bizi bundan sonra daha sert ve ilgi çekici maçlar bekliyor!

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