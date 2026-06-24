Hırvatistan Panama'yı mağlup ederek kritik üç puanı aldı

2026 Dünya Kupası grup aşaması L Grubu'nda yer alan Panama ve Hırvatistan milli takımları arasındaki karşılaşma sona erdi.

Toronto'daki BMO Field stadyumunda oynanan mücadeleyi Hırvatistan tek farkla kazandı.

Maçın kaderini Ante Budimir'in isabetli vuruşu belirledi. Hırvat forvet 54. dakikada rakip ağları sarsarak takımına kritik üç puanı getirdi.

Karşılaşma boyunca her iki takım da temkinli bir futbol sergiledi. Panama beraberlik için çeşitli girişimlerde bulundu ancak Hırvatistan savunması rakip ataklara karşı direnç gösterdi.

Hatırlatmak gerekirse, grup aşamasının ilk turunda Panama, Ghana'ya 0-1 mağlup olmuştu.

Hırvatistan ise İngiltere milli takımıyla oynadığı gollü mücadeleden 2-4'lük mağlubiyetle ayrılmıştı.

Böylece Hırvatlar, Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetlerini alarak bir üst tura çıkma şanslarını korudular. Panama ise ikinci maçtan sonra da puansız kaldı.

İkinci turun ardından Hırvatistan 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Takım, bir sonraki maçını 28 Haziran'da Ghana'ya karşı oynayacak; 0 puanla son sıradaki Panama ise aynı gün İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası turnuvası 19 Temmuz'a kadar devam edecek.