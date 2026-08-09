Sabalenka’yı Yenme «Laneti»: Aryna Kendine Özgü ve Sıra Dışı İstatistiği Yorumladı

·60·Spor
Sabalenka’yı Yenme «Laneti»: Aryna Kendine Özgü ve Sıra Dışı İstatistiği Yorumladı

Dünya sıralamasının 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, son turnuvalarda kendisini mağlup eden tenisçilerin bir sonraki turda elenmesiyle ilgili ilginç ve sıra dışı istatistiği yorumladı.

Bu trendden eski Alman tenisçi ve spor yorumcusu Andrea Petkovic söz etmişti.

Bir sonraki turda kaybedeceklerse beni yenmelerinin ne anlamı var?

Aryna Sabalenka, gazetecilerin sorusunu kendine özgü bir espri ve gülümsemeyle yanıtladı:

Bir sonraki turda ne olacağını biliyorlarsa beni yenmelerinin ne anlamı var? (gülüyor).

Ciddi konuşacak olursam, bence bu sadece bir tesadüf. Bilmiyorum. Belki de son mağlubiyetlerimin tamamında maçların üç set sürmesinden kaynaklanıyordur. Çok zorlu, yorucu ve fiziksel açıdan tüketici karşılaşmalardı. Bazen rakibin bir sonraki maçı daha ertesi gün oynanıyor ve böylesine ağır bir mücadelenin ardından yeniden üst düzey tenis sergilemek zor oluyor. Dolayısıyla bu, fikstürle ilgili bir mesele, — dedi dünya 1 numarası.

Sabalenka ayrıca bu istatistiğin kendine özgü bir psikolojik silaha dönüşebileceğini de esprili bir şekilde ekledi:

Genel olarak istatistik gerçekten şaşırtıcı. Rakiplerim üzerinde ekstra psikolojik baskı oluşturmak için bundan daha fazla söz etmeliyiz, — diye belirtti.

Toronto’da beklenmedik mağlubiyet

Hatırlanacağı üzere Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenen turnuvanın dördüncü turunda Aryna Sabalenka, Rus tenisçi Ekaterina Aleksandrova’ya 2 saat 29 dakika süren dramatik maçta 6:7 (3:7), 6:4, 4:6 skoruyla mağlup olmuştu.

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Aryna SabalenkaAndrea PetkovicEkaterina AlexandrovaTorontoKanada
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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