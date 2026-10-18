Sert nakavt: Mike Malott, Joaquin Buckley'yi 2. rauntta nakavt etti

·4·Spor
Sert nakavt: Mike Malott, Joaquin Buckley'yi 2. rauntta nakavt etti

UFC sekizgeninde bir başka sansasyonel ve şaşırtıcı nakavt daha kaydedildi. Yarı orta sıklet temsilcisi Mike Malott güçlü ve agresif stiliyle tanınan rakibi Joaquin Buckleykarşısında erken bir zafer elde etti.

Mücadelenin 2. raundunda Kanadalı dövüşçünün indirdiği beklenmedik ve yıkıcı darbe, rakibini derin bir nakavt durumuna düşürerek maçın kaderini anında belirledi.

2. rauntta yıkıcı darbe ve durdurulan maç

Müsabaka ilk raunttan itibaren yüksek tempoda başlamıştı:

  • Buckley'nin saldırıları: UFC tarihindeki en estetik nakavtlardan birinin sahibi olan Joaquin Buckley, her zamanki gibi aktif bir şekilde öne çıkarak baskı kurmaya çalıştı;

  • Karşı hamle ve diz darbesi: 2. raundun ortalarında Malott, rakibinin açık bıraktığı anı tam zamanında yakalayarak aşağıdan yukarıya yüz bölgesine sert bir diz darbesi indirdi;

  • Ağır nakavt ve zafer: Darbe o kadar güçlü ve isabetliydi ki, Buckley dengesini tamamen kaybederek sekizgenin zeminine hareketsiz bir şekilde yığıldı. Hakem durumun ciddiyetini fark ederek maçı derhal durdurmak zorunda kaldı.

Sert nakavt: Mike Malott, Joaquin Buckley'yi 2. rauntta nakavt etti

«Yılın Nakavtı»na yeni aday

Mike Malott'un bu zaferi, turnuvanın en dikkat çekici anı oldu:

  • Özel bonus ihtimali: Gecenin en iyi bitirişlerinden biri olarak Malott, lig yönetimi tarafından verilen 50 bin dolarlık özel ödüle (Performance of the Night) en güçlü aday haline geldi;

  • Sıralamada yükseliş: Tehlikeli Buckley karşısında alınan bu erken zafer, Malott'a kendi sıkletindeki elit dövüşçüler listesine yaklaşma ve gelecekte daha büyük maçlara çıkma fırsatı sunuyor.

Bu nakavt anlarını içeren video ve fotoğraflar sosyal medyada hızla yayıldı ve MMA tutkunları tarafından yılın en korkutucu bitirişlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Mike MalottJoaquin BuckleyUFC SekizgeniPerformance of the NightMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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