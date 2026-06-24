2026 Dünya Kupası: Panama — Hırvatistan 0:1 (Golü izleyin)
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Dünya Kupası L grubunda Panama - Hırvatistan karşılaşması oynandı. Toronto'daki BMO Field stadyumundaki mücadelenin kaderini Ante Budimir'in isabetli vuruşu belirledi. Futbolcu, 54. dakikadaki golüyle Hırvatistan'a galibiyeti ve kritik 3 puanı getirdi.
2026 Dünya Kupası. 2. hafta
Panama — Hırvatistan 0:1
Gol: Ante Budimir 54'
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