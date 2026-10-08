Anne Carson Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı

Bugün, 8 Ekim'de 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı. Prestijli ödül, Kanadalı şair ve yazar Anne Carson'a verildi.

Nobel Komitesi, Carson'ı «klasik geleneklerle özgür bir diyalog içinde çağdaş edebiyat için yeni biçimler yaratan cesur ve yaratıcı eserleri» nedeniyle ödüllendirdiğini duyurdu.

Anne Carson, 1950 yılında Kanada'nın Toronto şehrinde doğdu. 1981 yılında klasik filoloji alanında «Odi et Amo Ergo Sum» konulu doktora tezini savundu.

Carson, yaratıcı kariyeri boyunca şiir, çevirmenlik ve akademik-pedagojik çalışmaları bir arada yürüttü. Eserlerinde antik klasik miras ile çağdaş edebiyat arasındaki uyum önemli bir yer tutar.

Yazarın eserlerinde kelimelerin kökeni ve anlamı özel bir önem taşır. Carson'ın kendisi de kelimelerin etimolojisini yaratıcılığının temel kaynaklarından biri olarak tanımlamıştır.

Anne Carson, çeşitli yıllarda McGill, Michigan ve Princeton üniversitelerinde ders verdi. 1998'de Guggenheim bursuna, 2000 yılında ise MacArthur bursuna layık görüldü.

Ayrıca Lannan Edebiyat Ödülü sahibidir. 2014 yılında «Red Doc>» eseriyle Griffin Şiir Ödülü'nü kazandı.

Carson'ın Nobel Ödülü'ne layık görülmesi, onu 21. yüzyıl çağdaş şiirinin en özgün ve önemli temsilcilerinden biri olarak bir kez daha tescilledi.