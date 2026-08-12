Çocuğun davranışı nedeniyle uçuş iptal edildi

·59·Dünya
Çocuğun davranışı nedeniyle uçuş iptal edildi

Kanada’da bir yolcu uçağındaki küçük bir çocuk emniyet kemerini takmayı reddedince uçuş iptal edildi. Bunun üzerine tüm yolcular ertesi günkü uçuşa yeniden kaydedildi. Bu konuda BBC haber yaptı.

Olay, 6 Ağustos’ta Porter Airlines havayoluna ait, Victoria’dan Toronto’ya uçması planlanan bir uçakta meydana geldi. Uçuş hazırlıkları sırasında çocuk koltuğunun üzerinde ayağa kalktı ve emniyet kemerini takmayı reddetti.

Çocuğun ebeveynleri ve mürettebat üyeleri onu kemerini takmaya ikna etmeye çalıştı ancak çocuk bunu kabul etmedi. Bunun üzerine mürettebat uçağı terminale geri götürdü ve çocuğu ebeveynleriyle birlikte uçaktan indirdi.

Havayolu şirketi, bu tür güvenlik gereklilikleri yerine getirilmediği sürece uçağın kalkış yapamayacağını açıkladı. Uçuşun gecikmesi nedeniyle uçak gece yarısına kadar havalanamadı ve tüm yolcular ertesi günkü uçuşa yerleştirildi.

Uzman kararı doğru buldu

Çocukların havacılık güvenliği konusunda uzman olan Lia Tuso, mürettebatın kararını doğru buldu. Tuso, emniyet kemeri takmayan bir çocuğun şiddetli türbülans sırasında, özellikle uçak kalkarken veya inerken, koltuğundan savrularak kendisi ve diğer yolcular için tehlike oluşturabileceğini belirtti.

Olay sosyal medyada çeşitli tartışmalara yol açtı. Bazıları ebeveynlerin çocuklarını daha sıkı kontrol etmesi gerektiğini söylerken, bazıları da çocukların uçaktan korkabileceğini veya kemer takmakta zorlanabileceğini ifade etti.

Yolculardan biri olan Ariye Kozuch’un aktardığına göre çocuk huzursuzluk çıkarmamış, aksine korkmuş gibi görünüyordu. Hatta koltuğun altına saklanmış ve mürettebat onu kemerle bağlamaya çalıştığında tekrar oraya süzülerek girmişti.

KanadaBBCPorter AirlinesVictoriaToronto
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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