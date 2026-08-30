Real, Malaga'yı hezimete uğratarak La Liga'da tek başına liderliğe yükseldi

·5·Spor
Real, Malaga'yı hezimete uğratarak La Liga'da tek başına liderliğe yükseldi

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, sahasında Malaga'yı konuk ederek farklı ve ikna edici bir galibiyet aldı. Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 'Eflatun-Beyazlılar'ın tam üstünlüğüyle 4-0 sona erdi.

Madrid ekibi, maçın kaderini daha ilk 45 dakikada belirledi.

4-0'lık galibiyetin gol kronolojisi ve maç detayları

Real'in hücum hattı taraftarlara güzel bir gol şovu sundu:

  • Bellingham'dan hızlı gol: Maçın 19. dakikasında Jude Bellingham skoru açarak ev sahibini öne geçirdi;

  • Kaleci hatası (kendi kalesine): 26. dakikada Malaga kalecisi Alfonso Herrero beklenmedik bir hata yaparak topu kendi ağlarına gönderdi (kendi kalesine);

  • Mbappe'den bir gol daha: Aradan 4 dakika geçtikten sonra, 30. dakikada Kylian Mbappe skoru 3-0'a getirdi;

  • Güler'den son nokta: Normal süreye eklenen 90+1. dakikada oyuna sonradan giren Arda Güler maçın skorunu belirledi.

Real 9 puanla mutlak lider

Bu galibiyet puan durumundaki tabloyu şu şekilde şekillendirdi:

  • Yüzde yüzlük performans: 3 maç sonunda 9 puan toplayan Real Madridlig tablosunda tek başına liderliğini sürdürüyor;

  • Malaga'nın zor durumu: Son maçtaki ağır yenilginin ardından Malaga'nın sadece 1 puanı var ve takım 18. sırada yer alıyor.

Maç raporu ve kadrolar

  • La Liga. 3. Hafta

  • Real — Malaga 4-0

  • Goller: Bellingham (19), Herrero (26, k.k.), Mbappe (30), Güler (90+1).

  • Real: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella, Camavinga, Valverde (Bernardo Silva, 77), Bellingham (Güler, 87), Diaz (Diomande, 65), Vinicius, Mbappe.

  • Malaga: Herrero, Puga (Salinas, 61), Recio, Galilea, Rafita, Rafa Rodriguez (Martinez, 46), Merino, Larrubia, Dotor, Joaquin (Cruz, 61), Chupé.

Real MadridLa LigaArda GülerKylian MbappeFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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