La Liga: Real Madrid - Malaga maçının ilk 11'leri açıklandı

·2·Spor
La Liga: Real Madrid - Malaga maçının ilk 11'leri açıklandı

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, kendi sahasında Malaga'yı konuk ediyor. Madrid'deki görkemli Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak olan bu karşılaşma, Taşkent saatiyle 20:00'de başlayacak.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala her iki takımın teknik heyeti, mücadeleye ilk 11'de başlayacak oyuncuları resmen açıkladı.

Maç kadrosu ve ilk 11'ler

Eflatun-beyazlılar bu maça en güçlü oyuncularıyla tam kadro çıkıyor:

  • Real Madridilk 11'i: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Jude Bellingham, Brahim Díaz, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé;

  • Malaga ilk 11'i: Alfonso Herrero, Carlos Puga, Ángel Recio, Einar Galilea, Rafita, Rafa Rodríguez, Izan Merino, David Larrubia, Carlos Dotor, Joaquín Muñoz, Chupete.

Maçın ana hikayesi

  • Bernabéu'daki hücum gücü: Ev sahibinin hücum hattında Kylian Mbappé, Vinícius Júnior ve Brahim Díaz üçlüsünün yer alması, maçın çekişmeli ve bol gollü geçeceğini gösteriyor;

  • Savunma sınavı: Premier Lig ve diğer dev kulüplerden transfer edilen kanat ve merkez savunmacıları Trent Alexander-Arnold, Marc Cucurella ve Dean Huijsen, Malaga ataklarına karşı kalelerini gole kapatmaya çalışacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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