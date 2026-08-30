La Liga: Real Madrid - Malaga maçının ilk 11'leri açıklandı
İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, kendi sahasında Malaga'yı konuk ediyor. Madrid'deki görkemli Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak olan bu karşılaşma, Taşkent saatiyle 20:00'de başlayacak.
Maçın başlamasına kısa bir süre kala her iki takımın teknik heyeti, mücadeleye ilk 11'de başlayacak oyuncuları resmen açıkladı.
Maç kadrosu ve ilk 11'ler
Eflatun-beyazlılar bu maça en güçlü oyuncularıyla tam kadro çıkıyor:
Real Madridilk 11'i: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Jude Bellingham, Brahim Díaz, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé;
Malaga ilk 11'i: Alfonso Herrero, Carlos Puga, Ángel Recio, Einar Galilea, Rafita, Rafa Rodríguez, Izan Merino, David Larrubia, Carlos Dotor, Joaquín Muñoz, Chupete.
Maçın ana hikayesi
Bernabéu'daki hücum gücü: Ev sahibinin hücum hattında Kylian Mbappé, Vinícius Júnior ve Brahim Díaz üçlüsünün yer alması, maçın çekişmeli ve bol gollü geçeceğini gösteriyor;
Savunma sınavı: Premier Lig ve diğer dev kulüplerden transfer edilen kanat ve merkez savunmacıları Trent Alexander-Arnold, Marc Cucurella ve Dean Huijsen, Malaga ataklarına karşı kalelerini gole kapatmaya çalışacak.
…