Real Madrid, Malaga karşısında net bir galibiyet aldı

Jude Bellingham ve Kylian Mbappe'nin parlak performansı sayesinde Real Madrid, sahasında Malaga'yı 4:0 mağlup ederek La Liga sezonundaki başarılı yürüyüşünü sürdürdü. Bu galibiyet, takımın puan tablosundaki liderliğini korumasını sağlarken, teknik direktörlük koltuğuna dönen Jose Mourinho'nun üst üste üçüncü galibiyeti oldu ve Madrid ekibinin İspanya şampiyonasındaki liderlik konumunu bir kez daha tescilledi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un bildirdiğine göre, karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren sahada üstünlüğü ele alan Real Madrid, oyunun kaderini kısa sürede belirledi. Maçın 19. dakikasında İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham, bireysel yeteneğini sergileyerek perdeyi açtı. Orta sahadan aldığı topla 35 metre ilerleyen 23 yaşındaki futbolcu, üç rakip savunmacıyı geçerek Malaga kalecisi Alfonso Herrero'yu mağlup etti ve harika bir gole imza attı.

Bellingham ve Mbappe şovu

Sadece yedi dakika sonra Bellingham tekrar başroldeydi. Herrero'dan dönen top sonrası İngiliz oyuncunun kafa vuruşu, kaleciye çarparak ağlarla buluştu ve bir gol daha kaydedildi. Ardından, yakın zamanda Real Sociedad kalesine hat-trick yapan Kylian Mbappe, üretkenliğini bir kez daha göstererek skoru 3:0'a taşıdı. Fransız forvet, sağ kanattan Trent Alexander-Arnold'un ortasını ceza sahası içinden doğrudan kalenin alt köşesine göndererek devre arasına girilmeden maçın kaderini fiilen belirledi.

İkinci yarıda da sahada tam bir üstünlük kuran Real Madrid, rakibine neredeyse hiç şans tanımadı. Maçın son dakikalarında oyuna sonradan giren Arda Güler son noktayı koydu. Vinicius Junior ile gerçekleştirilen hızlı kontra atak ve şık paslaşmaların ardından genç Türk yetenek, yakın mesafeden topu ağlara göndererek maçın skorunu tayin etti.

Jose Mourinho'nun taktiksel yaklaşımı

Maç sonu basın toplantısında Jose Mourinho, oyuncularının performansından duyduğu memnuniyeti gizlemedi ve özellikle Jude Bellingham'ın oyununa yüksek not verdi. Portekizli teknik adam, ikinci döneminde takımın hücum hattındaki yıldızlar arasındaki dengeyi kurmayı başardığını ve aralarındaki anlaşmazlık iddialarının asılsız olduğunu vurguladı. Bellingham ise Mourinho'nun gelişinin kendisine sahada daha fazla özgürlük tanıdığını ve bu sayede potansiyelini tam anlamıyla sergileyebildiğini belirtti.

İstatistiklere göre Real Madrid, maç boyunca yüzde 56.7 topa sahip olma oranıyla oynadı ve 19 şut çekti (Malaga ise 14 şut attı). Bu net galibiyet, Los Blancos için şampiyonluk yarışındaki ana rakipleri Barcelona karşısında konumlarını güçlendirmek adına önemli bir adım oldu.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, Real Madrid uchrashuv davomida 56.7 foiz toʻp nazoratini saqlab qoldi va 19 ta zarba berdi (Malaga esa 14 ta zarba yoʻlladi). Ushbu ishonchli gʻalaba Los Blancos jamoasiga asosiy raqibi Barselona bilan chempionlik poygasida oʻz mavqeini yanada mustahkamlash uchun muhim qadam boʻldi.