Trevoh Chalobah, Chelsea'den Como'ya neden ayrıldığını açıkladı

Savunmacı Trevoh Chalobah, İngiltere'nin Chelsea kulübünden ayrılıp İtalya'nın Como takımına transfer olmasının nedenini açıkladı. Futbolcu, BBC Sport'a verdiği röportajda son şampiyon Inter'in ilgisine rağmen özellikle teknik direktör Cesc Fàbregas'la yaptığı görüşmenin ve kulübün büyük hedeflerinin bu kararda belirleyici rol oynadığını vurguladı. Goal.com'un haberine göre.

Transfer, 30 milyon avro ve ek bonuslar karşılığında gerçekleşti. Böylece 27 yaşındaki futbolcu, 9 yaşından beri Chelsea'de sürdürdüğü 20 yıllık kariyerine nokta koydu. Londra ekibinde çeşitli teknik direktörlerin yönetiminde ilk 11'de istikrarlı bir şekilde forma giyememiş olsa da Chalobah, yeni takımın gelişim planı ve üstleneceği liderlik sorumluluğunun kendisine ilham verdiğini gizlemedi.

Cesc Fàbregas faktörü ve Inter'in reddedilmesi

Transfer dönemi boyunca İtalya şampiyonu Inter, futbolcuyu kadrosuna katmayı ciddi şekilde istiyordu. Ancak Chalobah, Como projesinin kendisine iz bırakma ve eşsiz bir fırsat sunacağını anladı. Savunmacının sözlerine göre, teknik direktör Cesc Fàbregas'la yaptığı görüşme her şeyi belirledi.

"Fàbregas bu süreçte büyük bir rol oynadı. Kulübü nasıl gördüğünü, benim bu takıma nasıl uyum sağlayabileceğimi ve deneyimim, fiziksel özelliklerim ile liderlik becerilerim sayesinde nasıl katkı sunabileceğimi anlattı", — diyen futbolcu, bu kararın bir anda alınmadığını ve tüm risklerin dikkatlice değerlendirildiğini de sözlerine ekledi.

Chelsea'ye veda ve gurur

Como projesine katılmak İngiliz futbolcu için kolay olmadı. Chelsea formasıyla tüm turnuvalarda 151 maça çıkan Chalobah, kulübün akademisinden A takıma kadar uzanan yolu katetti. Kulüple Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere çeşitli kupalar kazanan savunmacı, Londra ekibinde geçirdiği her gün için minnettar olduğunu ifade etti.

"Her ne durumda olursa olsun, her zaman Chelsea için oynamak istedim. Her zorluk ve her kupa için minnettarım. Buraya küçük bir çocuk olarak geldim ve bir erkek olarak ayrılıyorum", — diye itiraf etti. Chalobah, sezon boyunca eski takımını desteklemeyi sürdüreceğini ve mavi bayrağın her zaman yükseklerde dalgalanacağını vurguladı.