Franco Mastantuono, Lionel Messi'nin rekorunu kırdı

Real Madrid'in kiralık gönderdiği genç yetenek Franco Mastantuono, Avrupa'nın beş büyük liginde hat-trick yapan en genç Arjantinli futbolcu oldu. İtalya Serie A'da Venezia'ya karşı oynanan maçta Fiorentina formasıyla üç gol atarak tarihi bir başarıya imza attı ve vatandaşı Lionel Messi'nin rekorunu geride bıraktı. Bu galibiyet, Fiorentina'ya bu sezonki ilk puanlarını kazandırdı. Haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, karşılaşma ev sahibi ekip için iyi başlamıştı. Venezia forması giyen Akor Adams, 22. dakikada skoru açtı. Amerikalı orta saha oyuncusu Gianluca Busio ise golün asistini yaptı. Ardından sahneye çıkan Franco Mastantuono, rakip fileleri üç kez havalandırarak maçın kaderini belirledi.

Tarihi rekor ve maç detayları

Franco Mastantuono, attığı üç golle Serie A sezonuna muhteşem bir giriş yaptı. Bu rekoru kırdığında sadece 19 yaş ve 28 günlüktü. Lionel Messi'nin Mart 2007'de Barcelona formasıyla Real Madrid'e karşı ilk hat-trick'ini yaptığı yaştan tam 231 gün daha genç olduğu belirtiliyor.

Yetenekli ofansif orta saha oyuncusu, ilk yarının ortalarında sadece bir dakika otuz sekiz saniye içinde iki gol atarak skoru değiştirdi. Maçın bitimine altı dakika kala üçüncü golünü de kaydederek hat-trick'ini tamamladı. Bu başarı, onu kulüp tarihinde bir maçta birden fazla gol atan en genç Fiorentina oyuncusu da yaptı.

Parlak bir gelecek

Bu etkileyici performans, dünya futbolunun en parlak genç yıldızlarından biri olarak kabul edilen oyuncunun en iyi formuna geri döndüğünü gösteriyor. Franco Mastantuono, River Plate formasıyla profesyonel çıkışını henüz 16 yaşındayken yapmıştı. 2025 yazında Real Madrid, Paris Saint-Germain ile girdiği transfer yarışını kazanarak oyuncuyla altı yıllık sözleşme imzalamıştı.

Ayrıca futbolcu, aynı ay içerisinde Arjantin milli takımında forma giyen en genç oyuncu unvanını da almıştı. Venezia karşısında alınan 4-2'lik galibiyet, Fiorentina'nın Serie A puan durumunda 15. sıraya yükselmesini sağladı. Deplasmanda alınan bu önemli galibiyetin, takımın sonraki maçları için büyük bir moral kaynağı olacağı kesin.