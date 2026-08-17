Como, Chelsea oyuncusu Liam Delap'ı transfer etmeyi planlıyor

İtalya'nın Como kulübünün teknik direktörü Cesc Fàbregas, transfer piyasasında Londra ekibi Chelsea ile temaslarını daha da yoğunlaştırıyor. Goal.com'un haberine göre İspanyol teknik adam, Trevoh Chalobah transferinin ardından şimdi de Chelsea'de kendine yer bulamayan forvet Liam Delap'ı takımına katmayı hedefliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlanacağı üzere Fàbregas, geçen hafta eski takımından savunmacı Trevoh Chalobah'ı İtalya'ya getirmişti. Başlangıç değeri 30 milyon sterlin olan anlaşma kapsamında Chelsea altyapısından yetişen 27 yaşındaki savunmacı, Serie A ekibiyle beş yıllık sözleşme imzalamıştı.

Hücum hattını güçlendirme planı

Como yönetimi savunma hattını güçlendirdikten sonra şimdi de hücum hattını takviye etmek için harekete geçti. Cesc Fàbregas, genç ve gelecek vadeden forvet Liam Delap'ı takıma katmak istiyor. 23 yaşındaki futbolcu için Londra ekibi 40 milyon sterlin talep ediyor. Transfer gerçekleşirse Chelsea bu anlaşmadan 10 milyon sterlin net kâr elde edebilir.

Buna rağmen bu transferin önünde ciddi engeller bulunuyor. TalkSPORT'un haberine göre Liam Delap, Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatına rağmen kariyerini İngiltere Premier Lig'inde sürdürmeyi tercih ediyor. Futbolcuyla Nottingham Forest da ilgileniyor ve transfer yarışına katılmış durumda.

Transferin finansal ve sportif boyutları

Chelsea yönetimi, eylül sonuna kadar kadrodaki fazla oyunculardan kurtulma ve kadroyu küçültme baskısı altında. Bu nedenle kulüp futbolcuyu satmaya hazır. Liam Delap'ın geçen sezonki ilk deneyimi sakatlıklar nedeniyle pek başarılı geçmedi ve futbolcu Premier Lig'de yalnızca bir gol atabildi. Buna rağmen Ipswich Town'daki kiralık döneminde gösterdiği performans ve attığı 12 gol, potansiyelini koruduğunu gösterdi.

Futbolcunun geleceği, uluslararası kariyeri açısından da belirleyici önem taşıyor. Henüz İngiltere Milli Takımı'na çağrılmamış olsa da babası Rory Delap sayesinde İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nda forma giyme hakkına da sahip. Como'nun kararlılığının ve finansal tekliflerinin bu transferin sonucunu nasıl etkileyeceğini önümüzdeki günler gösterecek.