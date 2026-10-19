2026/2027 sezonunun en zengin futbolcuları açıklandı — Ronaldo mutlak lider

Dünyanın saygın finans yayınlarından biri olan Forbes 2026/2027 sezonunda en çok kazanan futbolcuların sıralamasını açıkladı. Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünün forveti, 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo bir kez daha gezegenin en çok kazanan sporcusu unvanını perçinledi.

Portekizli yıldızın sezonluk toplam gelirinin şaşırtıcı bir şekilde 300 milyon doları bulması bekleniyor; bu rakam, ezeli rakibi Lionel Messi'nin kazancının tam iki katıdır.

Ronaldo'nun finansal imparatorluğu: Paralar nereden geliyor?

Forbes analistleri, sporcuların gelirlerini hesaplarken sadece kulüple yapılan resmi sözleşmeyi değil, saha dışındaki ticari anlaşmaları da dikkate aldı:

Al-Nassr'dan rekor ödeme: Ronaldo'nun Suudi kulübündeki yıllık maaşı ve ek bonusları toplam 250 milyon doları buluyor;

Reklam ve kişisel işler: Futbol dışındaki sponsorluk anlaşmaları, kişisel markalar ve yatırımlar Portekizli golcüye ek olarak 50 milyon dolar net kazanç sağlıyor;

Milli takımdan uzaklaştırılma: Bilgi notu olarak, 41 yaşındaki Ronaldo kısa süre önce milli takım kampını izinsiz terk ettiği gerekçesiyle Portekiz milli takımı maçlarından geçici olarak uzaklaştırılmıştı, ancak bu durum ticari değerini hiçbir şekilde olumsuz etkilemedi.

Forbes sıralaması: En çok kazanan 10 futbolcu

Dünya futbolunda en yüksek gelire sahip yıldızların ilk on listesi şu şekilde oluştu:

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) — 300 milyon dolar; Lionel Messi (Inter Miami) — 145 milyon dolar; Kylian Mbappé (Real Madrid) — 100 milyon dolar; Erling Haaland (Manchester City) — 85 milyon dolar; Vinícius Júnior (Real Madrid) — 76 milyon dolar; Lamine Yamal (Barcelona) — 55 milyon dolar; Sadio Mané (Al-Nassr) — 54 milyon dolar; Jude Bellingham (Real Madrid) — 45 milyon dolar; Harry Kane (Bayern Münih) — 42 milyon dolar; Mohamed Salah (Trabzonspor) — 40 milyon dolar.

Listeden de görüleceği üzere, Suudi Arabistan ligi ve ABD MLS ligi, yıldızlarına yüksek maaş ödeme konusunda Avrupa'nın dev kulüplerinden geri kalmadıklarını bir kez daha kanıtlıyor.