FIFA ve Suudi Ligi arasındaki tartışma sona erdi: Ronaldo'nun tartışmalı golü resmen tescillendi

·7·Spor
FIFA ve Suudi Ligi arasındaki tartışma sona erdi: Ronaldo'nun tartışmalı golü resmen tescillendi

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Nassr ile Al-Faisaly arasındaki maçta atılan ikinci golün kime ait olduğu konusunda yaşanan belirsizlik resmen çözüme kavuştu. Başlangıçta uluslararası ve yerel kuruluşlar arasında farklı yorumlanan bu durum, özel bir komisyon tarafından titizlikle yeniden incelendi.

Yapılan incelemeler sonucunda golün bir kendi kalesine gol olmadığı, aksine Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun kişisel hesabına ait olduğu yasal olarak doğrulandı.

Anlaşmazlığın nedeni ve komisyon incelemesi

Bu durum etrafındaki tartışmalar şu nedenlerden dolayı ortaya çıkmıştı:

  • FIFA ve lig kayıtlarındaki çelişki: Maç sona erdikten sonra Suudi Arabistan liginin resmi raporunda gol Portekizli golcünün hanesine yazılmış, ancak FIFA sisteminde pozisyon başlangıçta rakibin kendi kalesine golü olarak kaydedilmişti;

  • Kurallar komisyonunun müdahalesi: İçeriden bilgi veren gazeteci Abdulaziz al-Muraysel'in sosyal medyada paylaştığına göre, Pro Lig'in kurallara uyumu denetleyen özel komisyonu, pozisyonu tüm kamera açılarından detaylı bir şekilde yeniden inceledi;

  • Resmi sonuç: Komisyon üyeleri, topun yörüngesini ve son vuruşun bizzat forvete ait olduğunu belirleyerek, golün Ronaldo'ya verilmesiyle ilgili tüm resmi işlemleri tamamladı;

  • Futbolcunun bilgilendirilmesi: Kaynağın bildirdiğine göre, alınan resmi karar hakkında Cristiano Ronaldo'nun kendisi de şahsen bilgilendirildi.

Tarihi dönüm noktası: Kariyerindeki 982. gol

Bu resmi karar, yıldız futbolcunun tarihi rekor yolundaki istatistiklerini daha da yakınlaştırdı:

  • İstatistikler güncellendi: Bu golün hesaba katılmasıyla birlikte Cristiano Ronaldo'nunprofesyonel kariyerindeki resmi gol sayısı 982'ye ulaştı;

  • 1000 gol hedefine doğru: Futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş 1000 gol barajını aşmak için forvetin artık sadece 18 gole ihtiyacı var;

  • Al-Nassr için önemi: Her gol, kulübün ligdeki konumunu güçlendirirken aynı zamanda Suudi futbolunun dünya çapındaki itibarını artırmaya hizmet ediyor.

Cristiano Ronaldo sahada sadece takımının galibiyeti için değil, aynı zamanda dünya futbol tarihine geçecek kırılmaz bir rekor kırmak için kararlılıkla ilerliyor.

Cristiano RonaldoAl-NassrSuudi Arabistan Pro LigiFutbolRekor
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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