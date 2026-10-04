70 madalya ve bir dünya rekoru: Özbekistan Asya Oyunları'nı ilk beşte tamamladı

·3·Spor
70 madalya ve bir dünya rekoru: Özbekistan Asya Oyunları'nı ilk beşte tamamladı

Japonya'nın yeşil sahalarında ve arenalarında 19 Eylül'den 4 Ekim'e kadar süren kıtanın ana spor festivali — XX. Yaz Asya Oyunları resmen sona erdi. Özbekistan milli delegasyonu, kıtanın en güçlü spor ülkeleri arasında onurlu bir mücadele vererek turnuvayı ilk beş içinde tamamlamayı başardı.

Dört yılda bir düzenlenen bu prestijli turnuvada vatandaşlarımız toplam 70 madalya kazandı:

  • 21 altın madalya;

  • 25 gümüş madalya;

  • 24 bronz madalya.

70 madalya ve bir dünya rekoru: Özbekistan Asya Oyunları'nı ilk beşte tamamladı

Akbar Djuraev'den dünya rekoru: Turnuvanın en parlak zirvesi

Japonya'daki müsabakalarda Özbekistan spor tarihine bir parlak sayfa daha eklendi. Halterde Olimpiyat ve dünya şampiyonu, takımımızın baş yıldızlarından biri olan Akbar Djuraev sadece kıta şampiyonasının bir başka altın madalyasını kazanmakla kalmadı, aynı zamanda performansıyla dünya rekorunu kırarak, turnuvanın en büyük sansasyonlarından biri oldu.

TOP-5 ve son gündeki şiddetli rekabet

Genel takım sıralamasında beklendiği gibi, Çin Halk Cumhuriyeti mutlak liderliği ele geçirdi:

  • 1. sıra — Çin: 341 madalya (mutlak liderlik);

  • 2. sıra — Japonya: 269 madalya (ev sahibinin güvenilir sonucu);

  • 3. sıra — Güney Kore: 150 madalya;

  • 4. sıra — Hindistan: Turnuvanın son günündeki ek altın ve gümüş madalyalarla hesabını zenginleştirerek sonunda 4. sıraya yerleşti;

  • 5. sıra — Özbekistan: 70 madalya ile kıtanın en güçlü beş takımı arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Hangzhou-2023 ile karşılaştırıldığında

Bilgi olarak, 2023 yılında Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen önceki Asya Oyunları'nda Özbekistan spor delegasyonu tarihinin en iyi sonucunu kaydetmişti (toplam 71 madalya: 22 altın, 18 gümüş ve 31 bronz).

Japonya'daki müsabakalarda ise vatandaşlarımız bu yüksek çıtayı korurken gümüş madalya sayısını önemli ölçüde artırdılar (25 gümüş) ve Asya kıtasında sporun her dalında en önemli favorilerden biri olduklarını bir kez daha kanıtladılar.

Asya OyunlarıAkbar DjuraevÖzbekistan Milli DelegasyonuHalterSpor
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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