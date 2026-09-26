Arina Tanatmisheva Aichi-Nagoya'da bir gümüş madalya daha kazandı

·2·Spor
Arina Tanatmisheva Aichi-Nagoya'da bir gümüş madalya daha kazandı

Japonya'da düzenlenen Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları'nın yeni bir günü, Özbekistan heyeti için bir madalya ile daha başladı. Kano ve kayak branşındaki yarışlarda Arina Tanatmisheva, 500 metre tekler kategorisinde finişe ikinci sırada ulaşarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bu, Tanatmisheva'nın Aichi-Nagoya'dakiikinci madalyası oldu. Bir gün önce kadınlar 500 metre dörtlü kayak kategorisinde de gümüş madalya kazanmıştı. Özbek sporcu, kısa sürede iki kez Asya Oyunları madalyası kazandı.

500 metre yarışında Tanatmisheva ikinci oldu

Arina Tanatmisheva, K1-500 metre kategorisinde başarılı bir sonuç elde etti. 500 metrelik mesafeyi 1 dakika 57,769 saniyeile tamamlayarak finişte ikinci sırayı aldı. Altın madalya Çinli sporcu Wang Nan'a giderken, Kazak sporcu Stella Sukhanova bronz madalyayı kazandı.

Böylece Tanatmisheva, bireysel yarışta da kendini kanıtladı. Bu sonuç, onun Aichi-Nagoya'daki performansının ne kadar verimli geçtiğini bir kez daha gösterdi.

Arina Tanatmisheva, Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları'nın iki kez gümüş madalya sahibi.

İki gümüş madalya

Tanatmisheva'nın ilk madalyası 25 Eylül'de kadınlar K4-500 metre kayak yarışında kazanılmıştı.

Özbek dörtlü takımında Yekaterina Shubina, Arina Tanatmisheva, Milana Dushev-Yanich ve Shahrizoda Mavlonova yer aldı. Çin takımının ardından finişe ikinci sırada ulaştılar.

Kısa bir süre sonra Tanatmisheva, bireysel kategoride de madalya için mücadele etti ve tekrar podyuma çıktı.

Bu sonuç, kano ve kayak branşının Özbek heyeti için Aichi-Nagoya-2026'da önemli bir madalya kaynağı haline geldiğini gösteriyor.

Özbekistan heyetinin madalya tablosu

26 Eylül yarışları başlamadan önce Özbekistan heyetinin 31 madalyası vardı: 7 altın, 15 gümüş ve 9 bronz.

Tanatmisheva'nın yeni gümüş madalyası toplam sayıyı bir artırdı.

Böylece günün ilk sonuçlarından biri olarak Özbekistan heyetinin hanesinde:

  • 7 altın;

  • 16 gümüş;

  • 9 bronz

kaydedildi.

Toplam 32 madalya.

Şu anda Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda Özbek sporcuların önünde daha birçok madalya fırsatı var. Dolayısıyla 26 Eylül'de milli heyet için madalya tablosu değişmeye devam edebilir.

Tanatmisheva'nın iki madalyası önemli bir sinyal

Asya Oyunları'nda bir sporcunun hem takım hem de bireysel kategoride madalya kazanması özel bir öneme sahiptir. Tanatmisheva önce dörtlü takımda, ardından bireysel yarışta gümüş madalya kazandı.

En önemlisi, bu iki sonuç birbirini tamamlayarak Özbek kano ve kayak okulunun Aichi-Nagoya'daki potansiyelini ortaya koyuyor.

Özbekistan heyeti için yarışmanın belirleyici günleri henüz bitmedi. Tanatmisheva'nın kazandırdığı gümüş madalya, 26 Eylül'deki yeni zaferler için ilk adım olabilir.

Arina TanatmishevaAichi-Nagoya-2026 Asya OyunlarıKano ve KayakÖzbekistan HeyetiSpor
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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