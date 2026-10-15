Dünya Kupası: Özbek yüzücü 1500 metrede podyuma çıktı

·13·Spor
Dünya Kupası: Özbek yüzücü 1500 metrede podyuma çıktı

Kazakistan'ın başkenti Astana'nın ev sahipliği yaptığı Yüzme Dünya Kupası'nın bir sonraki etabı, Özbekistan spor delegasyonu için başarılı bir şekilde başladı. Bu prestijli yarışmada ülkemizi temsil eden milli takım üyesi Ilya Sibirsev 1500 metre serbest stil yarışlarında ilk üçte yer aldı.

Özbek sporcu, mesafeyi yüksek hızla tamamlayarak delegasyonumuzun hanesine bir bronz madalya ekledi.

Yeni rekor: 14 dakikalık tarihi sınır

Ilya Sibirsev'in bu performansı sadece madalya ile değil, aynı zamanda yeni bir derece ile de akıllarda kaldı:

  • Mesafe ve süre: Özbek yüzücü 1500 metrelik mesafeyi 14 dakika 43,97 saniye içinde tamamlamayı başardı;

  • Özbekistan rekoru yenilendi: Bu üstün sonuç, Sibirsev'e prestijli turnuvada podyuma çıkmanın yanı sıra, bu branşta Özbekistan ulusal rekorunu kırma imkanını da sağladı.

1500 metrede rekabet: Podyum sahipleri

Erkekler serbest stil yüzmede çekişmeli geçen yarışlarda şu sonuçlar kaydedildi:

  • Lucas Henveaux (Belçika): 14:33.14'lük derecesiyle turnuvanın birincilik ödülü olan altın madalyanın sahibi oldu;

  • Oliver Papai (Macaristan): 14:40.55'lik derecesiyle yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyayı garantiledi;

  • Ilya Sibirsev (Özbekistan): 14:43.97'lik dereceyle bitiş çizgisini üçüncü sırada geçerek bronz madalyaya uzandı.

Astana'daki havuzda kaydedilen bu sonuç, Özbekistan'da yüzme sporunun uluslararası arenadaki prestijinin giderek arttığını bir kez daha kanıtladı.

Ilya SibirsevAstanaYüzme Dünya KupasıÖzbekistan Yüzme RekoruYüzme
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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