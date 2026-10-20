Arda Turan değil, Yalçın: Türkiye Milli Takımı'nda teknik direktör konusu neredeyse çözüldü

Türkiye Milli Takımı'nın yönetiminde büyük bir değişiklik bekleniyor. Ünlü insayder ve spor gazetecisi Nicolo Schira tarafından verilen bilgilere göre, deneyimli yerli teknik direktör Sergen Yalçın ülke milli takımının yeni teknik direktörü olabilir.

Taraflar arasındaki görüşmeler son aşamaya gelmiş olup, anlaşmanın 2030 Dünya Kupası sonuna kadar geçerli olacak kapsamlı bir sözleşmeyi içermesi bekleniyor.

Neden Vincenzo Montella gitti?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu kararı, milli takımın son turnuvalardaki sonuçlarıyla ilgili:

Tatmin edici olmayan sonuçlar: Takımı çalıştıran İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, sonuçların düşüşe geçmesi ve beklentileri karşılayamaması nedeniyle görevinden ayrıldı;

İş birliğinin sonu: Federasyon yönetimi, Montella ile olan sözleşmeyi erken feshederek milli takımın yönetimini yerli bir teknik direktöre emanet etmeye karar verdi.

İnsayder yanılması: Arda Turan değil, Sergen Yalçın

Teknik direktörlük konusunda başlangıçta çeşitli söylentiler yayıldı:

Silinen insayd: Gazeteci Nicolo Schira, başlangıçta genç teknik adam Arda Turan'ın milli takımın başına geçeceği bilgisini paylaşmış ancak kısa süre sonra bu gönderiyi sosyal medya hesaplarından silmişti;

Ana aday belirlendi: Kısa süre sonra tüm dikkatin ve görüşmelerin Beşiktaş'ın eski hocası Sergen Yalçın üzerinde yoğunlaştığı anlaşıldı.

Sergen Yalçın kimdir ve deneyimi nasıldır?

Türk teknik adam, ülke şampiyonasında büyük bir deneyime ve saygınlığa sahip:

Beşiktaş'taki altın dönem: Yalçın'ın son görev yeri İstanbul'un Beşiktaş kulübüydü ve takımla bir sezonda hem Süper Lig şampiyonluğunu hem de Türkiye Kupası'nı kazanmıştı;

Süper Lig'de zengin deneyim: Kariyeri boyunca Antalyaspor, Malatyaspor, Alanyaspor, Konyaspor, Eskişehirspor, Kayserispor, Gaziantepspor ve Sivasspor gibi birçok kulüpte etkili çalışmalar yürüttü.

Sözleşme resmen imzalanırsa, Sergen Yalçın'a Türkiye Milli Takımı'nı yeni nesil seviyesine taşıma ve 2030 Dünya Kupası'na başarıyla götürme görevi verilecek.