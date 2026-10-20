«Türkiye milli takımında yeni dönem»: Sergen Yalçın teknik direktör olarak atandı

Türkiye milli takımında teknik direktör konusu resmen netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, ünlü teknik adam — 53 yaşındaki Sergen Yalçın milli takımın yeni teknik direktörü olarak atandı.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki üst üste gelen başarısızlıkların ardından değişikliğe giden Türk futbol yönetimi, yerli bir teknik adama uzun vadeli güven duyma kararı aldı.

4 yıllık sözleşme ve Montella'nın istifası

Türkiye milli takımındaki teknik direktör değişikliği şu önemli detayları içeriyor:

Uzun vadeli sözleşme: Sergen Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu ile dört yıllık bir sözleşme imzalayacak ve milli takımı büyük uluslararası turnuvalara hazırlayacak;

İtalyan teknik adam gitti: Yalçın, bu görevde önceki teknik direktör Vincenzo Montellanın yerini aldı. Montella, takımın UEFA Uluslar Ligi'ndeki dört maçlık mağlubiyet serisinin ardından görevinden ayrılmıştı;

İşsizlikten sonra büyük dönüş: Mayıs 2026'da Beşiktaş kulübü ile yollarını ayırdığından beri boşta olan Yalçın için bu, kariyerindeki ilk milli takım deneyimi olacak.

Yalçın'ın tecrübesi: Türkiye liginin güçlü stratejisti

Sergen Yalçın, Türk futbolunda büyük bir saygınlığa ve tecrübeye sahip olup birçok kulüpte önemli izler bırakmıştır:

Kulüp kariyeri: Teknik direktörlük kariyeri boyunca Beşiktaş'ın yanı sıra Antalyaspor, Malatyaspor, Alanyaspor ve Konyaspor gibi Süper Lig kulüplerini başarıyla yönetmiştir;

Azim ve karakter: Teknik direktörün öğrencilerine aşılayacağı mücadeleci ruh ve hücum futbolu felsefesinin, milli takımın yeni yüzünü oluşturması bekleniyor.

Önünde zorlu sınavlar: Kasım takvimi

Yeni atanan teknik direktörü ilk günlerden itibaren zorlu sınavlar bekliyor. Türkiye milli takımı, Kasım ayındaki Uluslar Ligi maçları kapsamında dünyanın iki deviyle karşılaşacak:

Belçika milli takımına karşı mücadele;

Fransa milli takımına karşı kritik karşılaşma.

Yalçın'ın öğrencileri için bu maçlar sadece Uluslar Ligi'ndeki durumu düzeltmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni teknik direktör yönetimindeki takıma olan güveni yeniden kazanmak adına belirleyici bir rol oynayacak.