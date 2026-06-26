Arda Güler: «Çok kötü oynadım, eleştiriler haklı»

Türkiye Milli Takımı orta saha oyuncusu Arda Güler, Dünya Kupası grup aşamasında ABD'ye karşı alınan 3-2'lik galibiyetin ardından kendi performansı ve takımın turnuvadaki gidişatı hakkında sert açıklamalarda bulundu.

21 yaşındaki futbolcu, ABD maçında gol atmasına ve maçın adamı seçilmesine rağmen, performansından memnun kalmadığını itiraf etti.

«Çok kötü oynadım. Eleştirenler ne derse desin, hepsi haklı. Genel olarak Türkiye turnuvayı çok kötü geçirdi. Sonuç olarak turnuvadaki yolculuğumuzu erken noktalamak zorunda kaldık», dedi Güler.

Real Madrid orta saha oyuncusu, turnuva boyunca yapılan hatalardan doğru dersler çıkarmayı ve gelecekte durumu değiştirmeyi umduğunu belirtti.

The Touchline yayınında Güler'in şu sözlerine yer verildi: «Umarım bundan sonra her şeyi düzeltebiliriz. ABD maçı öncesinde psikolojik durumumun iyi olmadığı söylendi. Her türlü eleştiriye açığım. Hepsi haklı».

Hatırlatmak gerekirse, Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye Milli Takımı, D Grubu'nda 3 puan toplayarak dördüncü sırada kaldı ve Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

ABD galibiyeti, Türkler için turnuvadaki tek başarı oldu. Ancak bu sonuç, takımın play-off aşamasına yükselmesi için yeterli olmadı.