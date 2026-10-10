Arda Turan Türkiye milli takımının başına geçebilir

·1·Spor
Arda Turan Türkiye milli takımının başına geçebilir

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından milli takımın başına geçecek ana adayı belirledi. Ünlü muhabir ve spor yazarı Nicolò Schira'nın X sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre federasyon, şu anda Shakhtar Donetsk'i başarıyla çalıştıran Türk futbolunun efsanesi Arda Turan ismini ciddi şekilde değerlendiriyor.

Kaynaklar, 39 yaşındaki teknik adamın göreve getirilme ihtimalini oldukça yüksek görüyor.

Aynı anda iki görev: Sıra dışı planın detayları

Türkiye'nin önde gelen yayın organlarından NTV Spor tarafından aktarılan bilgilere göre görüşmeler alışılmadık ve nadir bir formatta yürütülüyor:

  • Shakhtar'dan ayrılmama şartı: Arda Turan, kulüpteki görevini bırakmadan aynı anda hem milli takımda hem de Shakhtar'da çalışabilir;

  • Kulüpteki galibiyet serisi: Genç teknik adam, Ukrayna devinin dümenine 2025 yılında geçti ve kısa sürede Shakhtar ile Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu yaşayarak antrenörlük potansiyelini kanıtladı;

  • Federasyonun güveni: Yönetim, Arda Turan'ın modern vizyonu, hırsı ve milli takımın iç dinamiklerine olan hakimiyetinin, krizdeki takımı hızla ayağa kaldıracağına inanıyor.

Takımın eski kaptanı ve yaşayan efsanesi

Arda Turan, milli takım formasıyla uzun yıllar liderlik ve kaptanlık yaptı:

  • Yüzler kulübü: Türkiye milli takımı formasıyla tam 100 resmi maçta sahaya çıktı;

  • Büyük verimlilik: Bu karşılaşmalarda orta saha oyuncusu 16 gol atarken, takım arkadaşlarına 25 asist yaparak takımın ana oyun kurucusu oldu;

  • Uluslararası itibar: Atlético Madrid ve Barcelona gibi dev kulüplerde kazandığı büyük tecrübe, teknik direktörlük kariyerindeki itibarını daha da güçlendiriyor.

Montella sonrası boşluk

Türkiye Futbol Federasyonu, 9 Ekim'de İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını resmen ayırmıştı. UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında alınan üst üste dört mağlubiyet ve 2026 Dünya Kupası play-off şansının kaybedilmesi, İtalyan teknik adamla sözleşme yenilenmemesinin ana nedenleri oldu.

Federasyon ile Arda Turan arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, eski kaptanın milli takımın başına geçişinin Türk futbolunda yeni ve milli bir dönemi başlatması bekleniyor.

Türkiye Futbol FederasyonuVincenzo MontellaArda TuranShakhtarMilli Takım
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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