Türkiye Futbol Federasyonu Vincenzo Montella ile yollarını ayırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım teknik direktörlüğü görevini yürüten ünlü İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella ile yollarını ayırma kararı aldı. Kurumun basın birimi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, taraflar arasındaki mevcut sözleşme uzatılmayacak.

Bu radikal kararın temelinde takımın UEFA Uluslar Ligi'nin mevcut sezonundaki başarısız performansı yatmaktadır. Türkiye A Milli Takımı, grup aşamasında oynadığı dört karşılaşmanın tamamından mağlubiyetle ayrılarak taraftarların ve yönetimin sert tepkisini çekmişti.

Montella dönemi: Euro 2024 başarısı ve 2026 Dünya Kupası engeli

52 yaşındaki İtalyan teknik adam, 2023 yılında Türkiye A Milli Takımı'nın başına geçmiş ve görev süresi boyunca dikkat çekici sonuçlara imza atmıştı:

Avrupa Şampiyonası çeyrek finali: Montella yönetiminde ay-yıldızlılar, Euro 2024 turnuvasında hücum ağırlıklı ve etkili bir oyun sergileyerek turnuvada çeyrek finale kadar yükselmişti;

Dünya Kupası vizesi: Deneyimli çalıştırıcı, Türkiye'yi 2026 Dünya Kupası finallerine taşıma hedefini gerçekleştirmiş ancak takım turnuvada grup aşamasını geçememişti;

Son kriz: Dünya Kupası sonrası Uluslar Ligi'nde alınan üst üste mağlubiyetler, federasyon yönetimini sözleşmeyi yenilememe kararına itti.

Zengin teknik direktörlük ve futbolculuk kariyeri

Vincenzo Montella, hem uluslararası arenada hem de kulüp düzeyinde büyük saygı gören isimlerden biri olarak kabul ediliyor:

Kulüp kariyeri: Milli takıma atanmadan önce Türkiye'de Adana Demirspor, İspanya'da Sevilla, İtalya Serie A'da ise Fiorentina, Milan, Sampdoria, Catania ve Roma kulüplerinde teknik direktörlük yapmıştı;

Futbolculuk başarıları: Forvet oyuncusu olarak Montella, 2000/2001 sezonunda Roma formasıyla İtalya şampiyonluğu yaşamış ve 2000 yılında İtalya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak tarihe geçmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki günlerde boşalan teknik direktörlük koltuğu için yeni aday listesini değerlendirmeye başlayacak.