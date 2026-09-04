Carlo Ancelotti, Brezilya'nın 2030 Dünya Kupası planlarını açıkladı

Brezilya milli takımı teknik direktörü Carlo Ancelotti, sürpriz bir şekilde Madrid'deki Valdebebas antrenman tesislerini ziyaret ederek eski takımının oyuncuları ve teknik ekibiyle bir araya geldi. Goal.com'un haberine göre, bu samimi görüşme sırasında deneyimli teknik adam, gelecekte Brezilya milli takımını 2030 Dünya Kupası'na hazırlamaya yönelik stratejik planlarından bahsetti. Goal.com bu durumu bildiriyor.

Eski Real Madrid hocası, tanıdık bir ortama dönmekten duyduğu memnuniyeti gizlemedi ve antrenman öncesinde takım üyeleriyle içten bir sohbet gerçekleştirdi. Özellikle kraliyet kulübündeki Brezilyalı oyuncuların fiziksel durumlarını ve toparlanma süreçlerini yakından takip etti.

Yeni nesli şekillendirme aşaması

Ancelotti'ye göre, geride kalan Dünya Kupası döngüsü Brezilyalılar için bir dönemin sonunu ifade ediyor. Bu nedenle milli takımda köklü değişiklikler dönemi başlamış olup, genç yetenekleri kadroya dahil etmek öncelikli hedef haline gelmiştir.

Bu süreçte teknik direktör; Vinicius Junior, Endrick, Eder Militao ve Rodrygo gibi liderlerin kulüplerindeki durumlarına özel bir önem verdi. Ayrıca sadece İspanya'da değil, Brezilya ve Avrupa'nın diğer liglerinde forma giyen gelecek vadeden gençleri de yakından takip ettiğini vurguladı.

Önümüzdeki sınavlar

Brezilya milli takımı teknik direktörünün temel amacı, 2030 Dünya Kupası'na kadar her rakiple rekabet edebilecek güçlü ve mükemmel bir takım oluşturmaktır. Deneyimli isim, şu anda 20-21 yaş aralığındaki futbolcularda büyük bir potansiyel olduğunu belirtti.

Yeni neslin oluşumu ve takım oyununun test edilmesi için yaklaşan hazırlık maçları büyük önem taşıyor. Ancelotti'nin öğrencilerinin Eylül ayı sonunda Avustralya'ya giderek Townsville ve Brisbane şehirlerinde iki maç yapması planlanıyor. Ardından takım Hindistan'a geçerek Kolkata'da sahaya çıkacak ve bu karşılaşmalar teknik ekip için önemli bir sınav görevi görecek.