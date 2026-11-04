Real'in sürpriz kadrosu: José Mourinho, AEK karşısındaki ilk 11'i açıkladı

·107·Spor
Real'in sürpriz kadrosu: José Mourinho, AEK karşısındaki ilk 11'i açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup/lig aşamasının kritik 4. hafta maçları hız kazandı. Kıtanın en çok kupa kazanan kulübü Real Madrid, deplasmanda Yunanistan'ın zorlu rakibi AEK'ya konuk oluyor. Taraftarların büyük bir merakla beklediği bu karşılaşma, Taşkent saatiyle saat 22:45'te başlayacak.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala Madrid ekibinin teknik direktörü José Mourinho, takımın ilk 11'ini resmen açıkladı.

Hücumda üçlü ve sürpriz isimler: Real'in ilk 11'i

Teknik direktörün kararıyla, Kraliyet Kulübü'nün tüm yıldızları ilk dakikadan itibaren sahada olacak. Takım dizilişi ve hat dağılımı şu şekilde:

  • Kaleci: Thibaut Courtois;

  • Savunma hattı: Denzel Dumfries, Eder Militao, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella;

  • Orta saha: Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Ousmane Diomande;

  • Hücum üçlüsü: Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé.

Maç öncesi analiz ve temel vurgular

Yunanistan'daki mücadele, Real Madrid için puan durumundaki yerini sağlamlaştırma yolunda önemli bir sınav niteliğinde:

  • Hücum gücü: Vinícius, Mbappé ve Bellingham kombinasyonunun rakip savunmaya ilk dakikalardan itibaren yoğun pres yapması bekleniyor;

  • Yeni taktik: Orta saha ve kanat savunmasındaki yeni bağlantılar, takımın top kontrolünü ve kontra ataklardaki hızını artırmaya yardımcı olacak.

Taraftarlar ve uzmanlar, Mourinho'nun seçtiği bu savaşçı kadronun AEK sahasındaki zorlu maçta etkili olacağını tahmin ediyor.

UEFA Şampiyonlar LigiReal MadridJosé MourinhoAEKFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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