Husanov bugün sağ kanadı mı devralacak? Maresca'nın AEK karşısındaki sürpriz taktiği

·6·Spor
Husanov bugün sağ kanadı mı devralacak? Maresca'nın AEK karşısındaki sürpriz taktiği

Bugün, 20 Ekim 2026 Salı akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir karşılaşma oynanacak: Manchester City kendi sahası olan muhteşem Etihad Stadyumu'nda Yunanistan temsilcisi AEK kulübünü ağırlayacak.

Enzo Maresca yönetimindeki 'Vatandaşlar', kıtanın en prestijli turnuvasındaki konumlarını sağlamlaştırmak ve doğrudan ilk sekize girme şansını yakalamak için mutlak galibiyet hedefliyor.

PSG mağlubiyeti sonrası uyanış: City puan durumunda nerede?

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu taraftarları endişelendiriyor:

  • Paris'te zorlu sınav: Son turda PSG'ye karşı 4-2 kaybedilmesine rağmen, İngiliz ekibi ikinci yarıda gösterdiği dirençle skoru eşitlemeye çok yaklaşmıştı;

  • Puan durumu ve Haaland'ın katkısı: Daha önce deplasmanda Porto'yu 2-0 mağlup eden 'Vatandaşlar' şu anda 17. sırada yer alıyor. İlginç olan ise, takımın bu turnuvadaki tüm gollerinin, üst üste sekiz maçtır gol atan Erling Haaland'dan gelmiş olması;

  • Maresca'dan tarihi rekor: Premier Lig'de Ipswich Town'ı 3-2 yenen Maresca, lig tarihinde yeni bir kulübün başında çıktığı ilk 7 maçın tamamını kazanan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

Revirde endişe: Haaland yok, Semenyo iki ay yok

Ipswich karşısındaki zorlu mücadele takımın fiziksel durumunu etkiledi:

  • Erling Haaland'ın durumu: Teknik direktör basın toplantısında Norveçli golcünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirtse de, Haaland Pazartesi günkü resmi antrenmana katılmadı;

  • Semenyo 8 hafta sahalardan uzak: Antoine Semenyo, kas sakatlığı dışındaki ciddi bir problem nedeniyle yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalacak;

  • Diğer eksikler: Mateo Kovacic, Nico O'Reilly ve sağ bek Matheus Nunes de küçük sakatlıklar nedeniyle zorluk yaşıyor.

Husanov sağ kanatta alternatifsiz: Kadroda büyük değişimler

Savunma hattındaki sakatlıklar, Özbek yetenek Abdukodir Husanov için yeni bir fırsat kapısı aralıyor:

  • Husanov kanatta: Asıl mevkisi stoper olan ancak son dönemde sağ bekte istikrarlı ve güven veren bir performans sergileyen Abdukodir Husanov'un, Nunes'in sakatlığı sonrası ilk 11'de başlaması neredeyse kesinleşti. Maresca'nın bu pozisyonda şu an için Özbek savunmacıdan başka güvenilir bir alternatifi bulunmuyor;

  • Merkez savunma ve rotasyon: Basın toplantısına katılan Marc Guehi ve genç Brezilyalı yetenek Vitor Reis'in merkezde ikili oluşturması bekleniyor. Sol kanatta ise bel ağrılarını atlatan Josko Gvardiol yerine dönüyor;

  • Kalede Donnarumma: PSG maçındaki hatası sonrası eleştirilen Gianluigi Donnarumma, Şampiyonlar Ligi'nde kendini affettirme şansı bulacak;

  • Foden sahte dokuz rolünde: Haaland ve Semenyo'nun yokluğunda hücumun merkezinde 'sahte dokuz' görevini Phil Foden'ın üstlenmesi, kanatlarda ise Iliman Ndiaye ve Jeremy Doku'nun oynaması bekleniyor.

Muhtemel 11'ler:

Manchester City (4-3-3):

Donnarumma; Abdukodir Husanov, Vitor Reis, Marc Guehi, Josko Gvardiol; Elliot Anderson, Enzo Fernandez, Rayan Cherki; Iliman Ndiaye, Phil Foden, Jeremy Doku.

  • Yedekler: Rulli, Bettinelli, Rico Lewis, Dias, Braithwaite, Ait-Nouri, Bouaddi, Allan, McAdoo, F. Samba.

Manchester CityAEKUEFA Şampiyonlar LigiEnzo MarescaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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