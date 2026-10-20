Husanov bugün sağ kanadı mı devralacak? Maresca'nın AEK karşısındaki sürpriz taktiği

Puan durumu ve Haaland'ın katkısı: Daha önce deplasmanda Porto'yu 2-0 mağlup eden 'Vatandaşlar' şu anda 17. sırada yer alıyor. İlginç olan ise, takımın bu turnuvadaki tüm gollerinin, üst üste sekiz maçtır gol atan Erling Haaland'dan gelmiş olması;