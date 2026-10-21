PSG Barcelona'yı yendi, City AEK'i dağıttı, Liverpool ise geri dönüşe imza attı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. hafta maçları, gerçek bir gol şöleni, kıran kırana mücadeleler ve beklenmedik geri dönüşlerle akıllarda kaldı. Kıtanın dev takımları taraftarlara gerçek bir futbol resitali sundu.

Paris'te PSG, Barcelona karşısında net bir galibiyet alırken, Manchester'da Phil Foden'ın şovu AEK'i yıktı. Anfield'da ise 7 golün atıldığı mücadelede Liverpool unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

Paris'te Barcelona mağlup: 4:2

Haftanın merkez mücadelesi Paris'te oynandı. Luis Enrique'nin öğrencileri, Katalan ekibine karşı yüksek tempolu ve şiddetli bir oyun sergileyerek sahadan 4:2 galip ayrıldı:

PSG golleri: Doué (38), Hernandez (72), Vitinha (81) ve Ruiz (86);

Barcelona'nın cevap golleri: Espart (55) ve Lamine Yamal (79).

PSG: Safonov — Hernandez (Zaire-Emery, 78), Pacho, Marquinhos (Zabarnyi, 59), Hakimi — Ruiz, Vitinha, Neves — Kvaratskhelia (Akliouche, 59), Dembélé (Torres, 20), Doué (Mayulu, 78).

Barcelona: Garcia — Cancelo, Martin, Cubarsí, Espart (Balde, 74) — Pedri (Gavi, 60), Bernal (Rodri, 60) — Gordon, Olmo (Fermin, 27), Yamal — Raphinha (Adeyemi, 60).

Foden'dan hat-trick: Manchester City— AEK 5:1

Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda Maresca'nın takımı Yunan ekibine hiçbir şans tanımadı:

Foden'ın hat-tricki: Phil Foden maçta üç kez (34, 65, 76. dakikalar) rakip fileleri havalandırarak hat-trick yaptı;

Diğer goller: Anderson (12) ve Cherki (57) de skor tabelasına adlarını yazdırdı. Konuk ekipte ise Pilios (52) tek golü kaydeden isim oldu.

Manchester City: Donnarumma — Lewis, Khusanov, Dias (Braithwaite, 82), Gvardiol (Reis, 72) — Anderson, Fernandes (Ait-Nouri, 72) — Foden, Cherki, Allan — Samba (Macaidu, 62).

AEK: Brignoli — Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios — Mayer, Arriaga (Gacinovic, 83), Marin (Koita, 46), Mario (Zubkov, 63) — Jovic (Vitalish, 83), Varga (Zini, 46).

Anfield'da 7 gollü gerilim: Liverpool geri döndü

Merseyside'da dramatik bir savaş yaşandı. Villarreal karşısında geriye düşen Arne Slot'un öğrencileri durumu düzeltmekle kalmadı, 4:3'lük skorla galibiyete uzandı:

Liverpool: Mac Allister (36, 65 duble), Araujo (45+2) ve Wirtz (68);

Villarreal: Mikautadze (4), Cardona (29) ve Oluwaseyi (87).

Liverpool: Alisson — Araujo (Wirtz, 46), Jage (Gomez, 74), Van Dijk, Tsimikas — Mac Allister, Gravenberch, Nyoni (McConnell, 81) — Ngumoha (Barcola, 74), Koumas (Isak, 66), Gakpo.



Villarreal: Gulacsi — Cardona, Veiga, Navarro, Mourinho — Moleiro (Foyth, 54), Saliba (Oluwaseyi, 46), Buchanan (Freeman, 60) — Gueye, Mikautadze (Perez, 60), Comesana (Moreno, 78).

Diğer maçların sonuçları:

Stuttgart — Atletico Madrid 1:1 Goller: Leweling (36) — Alvarez (47).

Napoli — Bodo/Glimt 4:3 Goller: Politano (1), McTominay (41, 75 duble), Bjortuft (kk) — Hauge (27), Helmersen (62), Fet (90+4).

Roma — Slovan Bratislava 4:0 Goller: Hermoso (21), Molina (39), Pisilli (52), Malen (58 pen).

Porto — PSV 0:1 Gol: Til (57).

Bu karşılaşmaların ardından Şampiyonlar Ligi genel puan durumundaki rekabet daha da ilginç ve çekişmeli bir hal aldı.