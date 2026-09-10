Şampiyonlar Ligi'nde sansasyonel gece: PSG, Arsenal ve Liverpool kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasındaki merkezi karşılaşmalar, gerçek bir futbol draması ve gol yağmuru ile sona erdi. Tüm kıtanın gözlerini çevirdiği gecede Avrupa devleri iddialarını tam anlamıyla ortaya koydu: Paris'te PSG rakibini farklı mağlup ederken, Anfield'da Liverpool ve Atlético arasında şiddetli bir geri dönüş yaşandı, Napoli'de ise Arsenal soğukkanlı bir taktik zafer elde etti. Peki, Paris'teki gol şovunda kimler hat-trick ve duble yaptı, Liverpool mağlubiyetten nasıl galibiyete döndü ve "Topçular"ın kahramanı kim oldu? Makalenin sonunda ise ana merak konusu olan gece maçlarının tüm skorlarını, gol atanları ve takımların resmi protokollerine dair tüm detayları ilginize sunuyoruz.

Paris'te gol şovu ve Torres'in hat-tricki

Fransa'nın başkentinde oynanan PSG ile Slovakya'nın Slovan takımı arasındaki karşılaşma, ev sahibinin tam hakimiyeti altında geçti:

Dembélé'den hızlı duble: Mücadelenin 17 ve 23. dakikalarında Ousmane Dembélé rakip fileleri iki kez havalandırarak Paris ekibinin güvenli bir başlangıç yapmasını sağladı;

Ferran Torres'in şovu: Maçın kahramanı olan Ferran Torres 31, 47 ve 57. dakikalarda üst üste gol atarak Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında harika bir hat-trick yaptı;

Noktayı koyan Ruiz ve konuk ekibin golü: Slovan adına 59. dakikada Kamara bir gol atarak farkı azaltsa da, 87. dakikada Fabián Ruiz skoru 6:1'e getirdi.

"Oyunu tamamen kontrol ettik. Hücum hattımızın bu üretkenliği, genel aşamadaki diğer maçlar öncesinde büyük bir güven veriyor," ifadeleriyle Paris kulübünün teknik ekibi değerlendirmelerde bulundu.

Anfield'da dramatik geri dönüş ve Napoli'de kritik 3 puan

Gecenin diğer iki merkezi karşılaşmasında da kıran kırana bir mücadele yaşandı:

Liverpool'un iradesi: Atlético Madrid, 17. dakikada Marcos Llorente'nin golüyle öne geçmişti. Ancak "Kırmızılar" pes etmedi; 40. dakikada Dominik Szoboszlai dengeyi sağladı, 50. dakikada ise Alexis Mac Allister Liverpool'a 2:1'lik galibiyeti getiren golü attı;

Ødegaard'ın Napoli'deki belirleyici vuruşu: Napoli ile Arsenal arasındaki gergin ve savunma ağırlıklı maçta tek gol kaderi belirledi. Karşılaşmanın 75. dakikasında "Topçular"ın kaptanı Martin Ødegaard, Meret'in yerine giren kaleciyi avlayarak Londra ekibine deplasmanda 0:1'lik değerli 3 puanı kazandı.

Maçların resmi sonuçları ve kadrolar

Futbolseverlerin çoğunu ilgilendiren en önemli konu, Şampiyonlar Ligi'nin bu gerilim dolu gecesinin ardından takımların tam kadro raporlarının nasıl olduğudur. En önemli sonuç şudur ki, genel aşamanın ilk haftasında Liverpool, Arsenal ve PSG statülerini sağlamlaştırarak 3'er önemli puan topladı. Maçların resmi istatistikleri şu şekilde kaydedildi:

Liverpool – Atlético 2:1 Goller: Dominik Szoboszlai (40), Alexis Mac Allister (50) — Marcos Llorente (17). Liverpool: Alisson, van Dijk, Jota, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Araújo, Ngumoha, Barcola, Mac Allister, Isak. Atlético: Oblak, Romero, Pubill, Hancko, Llorente, Koke (Lookman, 59), Kang-in Lee (Grimaldo, 59), Barrios, Baena, Simeone, Álvarez.

Napoli – Arsenal 0:1 Gol: Martin Ødegaard (75). Napoli: Meret (Milinković-Savić, 46), di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera, Lobotka, Gilmour, Politano, De Bruyne, Alisson, Højlund. Arsenal: Raya, White, Inakpiye, Gabriel, Konsa, Rice, Merino, Ødegaard, Saka, Eze, Gyökeres.

PSG – Slovan 6:1 Goller: Ousmane Dembélé (17, 23), Ferran Torres (31, 47, 57), Fabián Ruiz (87) — Kamara (59). PSG: Safonov, Hakimi, Pacho, Mendes, Zabarnyi, Vitinha, Ruiz, Fernandes, Dembélé, Akliouche, Torres. Slovan: Takáč, Blackman, Bajrić, Marković, Kružliak, Martínez, Pokorný, Barseghyan, Ibrahim (Mustafić, 60), Kamara, Šporar.

Sizce Şampiyonlar Ligi'nin bu gecesinde hangi takımın oyunu en büyük etkiyi bıraktı: 6 gol atan PSG mi, Atlético'yu yenen Liverpool mu yoksa Napoli'den galibiyetle dönen Arsenal mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve kıtanın en prestijli turnuvasındaki sıcak sonuçları yakınlarınızla ve futbolseverlerle paylaşın!