Liverpool – Atlético ve Napoli – Arsenal maçlarının ilk 11'leri açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunun ilk hafta maçları, kıta genelinde gerçek bir futbol şöleni yaşatmaya devam ediyor. Bu gece turnuvanın favorilerinden üç büyük dev kulüp; İngiliz ekipleri Liverpool ve Arsenal ile Fransa şampiyonu PSG sahne alıyor. Her karşılaşmanın kendine has tarihi rekabetlere ve yeni transferlerin sınavına sahne olması bekleniyor. TSİ 23:59'da başlayacak olan bu zorlu mücadeleler öncesinde teknik direktörler kadrolarını belirledi ve resmi ilk 11'leri açıkladı. Peki, Anfield'da Atlético karşısında hangi yıldızlar sahada olacak, Napoli'deki dev maçta Arsenal ve Napoli nasıl bir kadroyla sahaya çıkıyor ve PSG'nin hücum hattı nasıl şekillendi? Yazının sonunda ise gecenin süper maçlarına dair tüm resmi protokolleri ve ilk 11 detaylarını bulabilirsiniz.

Anfield'da kıran kırana mücadele: Liverpool ve Atlético'nun yıldızlar geçidi

İngiliz ve İspanyol devleri arasındaki karşılaşmanın ilk dakikadan itibaren büyük bir mücadeleye sahne olması bekleniyor:

Liverpool'un yenilenen kadrosu: Kalede Alisson var; savunmada kaptan van Dijk, Gakpo ve Kerkez yer alıyor; orta saha ve kanatlarda Wirtz, Szoboszlai, Araujo, Ngumoha, Barcola, Mac Allister görev yaparken, hücumun merkezinde Isak yer alıyor;

Atlético'nun çelik savunması ve hücumu: Kalede Jan Oblak var; savunma hattında Romero, Pubill, Hancko yer alıyor; orta sahada Llorente, kaptan Koke, Kang-in Lee, Barrios, Baena görev yaparken, ileri uçta Simeone ve Julián Álvarez ikilisi gol arayacak.

Uluslararası yorumcular, "Anfield'daki Şampiyonlar Ligi gecelerinin her zaman kendine has bir büyüsü vardır. Hem Liverpool hem de Simeone'nin Atlético'su puan kaybına tahammül edemez" değerlendirmesinde bulunuyor.

Napoli'de kritik düello ve Paris'teki mücadele

Gecenin diğer iki önemli maçında da yıldız oyuncular sahne alacak:

Napoli – Arsenal karşılaşması: Napoli: Meret, di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera, Lobotka, Gilmour, Politano, De Bruyne, Alisson, Højlund; Arsenal: Raya, White, Inakpiye, Gabriel, Konsa, Rice, Merino, Ødegaard, Saka, Eze, Gyökeres.

PSG – Slovan maçı: PSG: Safonov, Hakimi, Pacho, Mendes, Zabarnyi, Vitinha, Ruiz, Fernandes, Dembélé, Akliouche, Torres; Slovan: Takáč, Blackman, Bajrić, Marković, Kružliak, Martínez, Pokorný, Barseghyan, Ibrahim, Kamara, Šporar.



Gecenin süper maçlarının başlama saati

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konu, Şampiyonlar Ligi'nin bu heyecan verici maçlarının ne zaman başlayacağı ve hangi karşılaşmanın daha fazla ilgi çekeceğidir. En önemli sonuç şu ki, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Liverpool – Atlético, Napoli – Arsenal ve PSG – Slovan maçları aynı anda, TSİ 23:59'da başlayacak. Yeni transferler ve taktiksel dizilişlerle dolu bu karşılaşmalar, lig aşamasındaki puan durumunu belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.

Sizce bu geceki maçlar arasında hangisi daha çekişmeli ve gollü geçecek: Liverpool – Atlético mu yoksa Napoli – Arsenal mi? PSG kendi sahasında Slovan karşısında farklı bir galibiyet alabilir mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşın ve Şampiyonlar Ligi'nin bu sıcak gecesinin detaylarını arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın!