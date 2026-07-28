Liverpool'dan 100 Milyonluk Bomba: Barcola ile Anlaşmaya Varıldı!

·40·Spor
Liverpool'dan 100 Milyonluk Bomba: Barcola ile Anlaşmaya Varıldı!

Avrupa futbolunda sırada büyük bir transfer bombasının patlaması an meselesi. PSG'nin 23 yaşındaki yetenekli hücum oyuncusu Bradley Barcola, Liverpool ile kişisel sözleşme şartları konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Zamin.uz tanınmış insider Nicolò Schira'nın haberine dayanarak bu transferle ilgili en son ve en önemli detayları sunuyor.

1. 2032'ye Kadar Sözleşme ve En Yüksek Maaşlardan Biri

Güvenilir kaynakların bildirdiğine göre, Liverpool ve Bradley Barcola arasındaki görüşmeler başarıyla sonuçlandı. Fransız kanat oyuncusu, Merseyside kulübü ile 2032 yazına kadar süren uzun vadeli bir sözleşme konusunda tamamen anlaşmaya vardı.

Yeni anlaşmaya göre, 23 yaşındaki futbolcunun Anfield'da en yüksek maaş alan yıldızlardan biri olması bekleniyor. Futbolcunun kendisi Premier Lig'e taşınma fikrini tamamen destekliyor ve kulüpler anlaşırsa Liverpool'u kariyerine devam etmek için tek ve öncelikli seçenek olarak görüyor.

2. Bonservis Bedeli: PSG 170 Milyon İstiyor, Liverpool Fiyatı Düşürmek İstiyor

Şimdi asıl mesele Liverpool ve PSG arasındaki resmi görüşmeler. Paris kulübü yeteneğini kolayca bırakmak istemiyor ve onu 170 milyon euro civarında değerlendiriyor.

Yine de Liverpool yöneticileri PSG'nin talebini düşürmeyi umuyor ve Fransız devine 100 milyon euronun üzerinde bir miktarla ilk resmi teklifini hazırlıyor.

Bradley Barcola'nın Liverpool'a transferiyle ilgili temel göstergeler

Açısından / Faktör

Detaylar

Futbolcu

Bradley Barcola (23 yaşında, Fransa)

Mevcut Kulübü

PSG (Paris)

Gelecek Kulübü

Liverpool (Anfield)

Sözleşme Süresi

2032 yazına kadar (Uzun vadeli)

PSG'nin İstediği Fiyat

170 milyon euro

Liverpool'un Teklifi

100 milyon euronun üstünde

Başlıca İnsider

Nicolò Schira

3. Barcola'nın Geçen Sezonki İstatistikleri

23 yaşındaki Fransız forvet geçen sezon Paris ekibinde üretkenliğini kanıtlamayı başardı. Kaliteli oyunuyla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

  • Toplam Maç: 49 karşılaşma

  • Atılan Goller: 13 gol

  • Asistler: 6 asist

Bu önemli transfer haberini arkadaşlarınıza ve Premier Lig taraftarlarına gönderin!

Liverpool'un hücum hattına 100 milyon euronun üzerinde kaynak ayırması Avrupa futbolundaki güç dengesini değiştirebilir.

Bu sıcak ve heyecan verici makaleyi arkadaşlarınıza, meslektaşlarınıza ve Liverpool ile Premier Lig taraftarı gruplarına hemen gönderin!

Sizce Barcola 100+ milyon euroluk bonservis bedelini hak ediyor mu ve Liverpool'da ana yıldız olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

LiverpoolBradley BarcolaPSGNicolò Schira
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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