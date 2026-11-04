Durdurulamaz PSG: Luis Enrique'nin öğrencileri galibiyet serisini 10 maça çıkardı

·17·Spor
Durdurulamaz PSG: Luis Enrique'nin öğrencileri galibiyet serisini 10 maça çıkardı

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ligue 1'in son şampiyonu Paris Saint-Germain, tüm kulvarlardaki galibiyet serisini sürdürüyor. Luis Enrique yönetimindeki Paris ekibi, Şampiyonlar Ligi kapsamında İspanyol temsilcisi Villarreal'i kendi sahasında ağırlayarak 6-0'lık net bir skorla mağlup etti ve üst üste galibiyet serisini 10 maça taşıdı.

36 gol ve devlere karşı kazanılan zaferler

Parisliler son olarak 4 Eylül'de Ligue 1 mücadelesinde Monaco'ya kaybetmişti. Bu mağlubiyetin ardından takım adeta durdurulamaz bir güç haline geldi ve çıktığı 10 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı. Bu seri boyunca Marsilya (2-1), Manchester City (4-2) ve Barcelona (4-2) gibi devler mağlup edildi. Toplam 10 maçta rakip fileleri 36 kez havalandıran Paris ekibi, kalesinde ise sadece 9 gol gördü.

PSG'nin 10 maçlık galibiyet serisinin istatistikleri

İstatistikler

Detaylar ve sonuçlar

Galibiyet serisi

Üst üste 10 maç

Son maç sonucu

PSG 6-0 Villarreal (Şampiyonlar Ligi)

Son mağlubiyet

4 Eylül (Monaco'ya karşı, Ligue 1)

Serideki büyük galibiyetler

Marsilya (2-1), Manchester City (4-2), Barcelona (4-2)

Gol farkı

36:9 (+27 gol farkı)

Sıradaki resmi maç

7 Kasım, Troyes'a karşı (iç sahada)

Sıradaki sınav: Troyes maçı

Luis Enrique'nin ekibi bir sonraki resmi maçını 7 Kasım'da Fransa Ligi kapsamında Parc des Princes'te oynayacak; Parisliler kendi evlerinde Troyes kulübünü ağırlayacak.

Sizce Luis Enrique yönetimindeki PSG, bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk unvanını koruyup hegemonyasını sürdürebilecek mi?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Paris ekibinin bu etkileyici serisi hakkındaki gelişmeleri futbolseverlerle hemen paylaşın!

PSGUEFA Şampiyonlar LigiLuis EnriqueLigue 1Futbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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