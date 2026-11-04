Durdurulamaz PSG: Luis Enrique'nin öğrencileri galibiyet serisini 10 maça çıkardı

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ligue 1'in son şampiyonu Paris Saint-Germain, tüm kulvarlardaki galibiyet serisini sürdürüyor. Luis Enrique yönetimindeki Paris ekibi, Şampiyonlar Ligi kapsamında İspanyol temsilcisi Villarreal'i kendi sahasında ağırlayarak 6-0'lık net bir skorla mağlup etti ve üst üste galibiyet serisini 10 maça taşıdı.

36 gol ve devlere karşı kazanılan zaferler

Parisliler son olarak 4 Eylül'de Ligue 1 mücadelesinde Monaco'ya kaybetmişti. Bu mağlubiyetin ardından takım adeta durdurulamaz bir güç haline geldi ve çıktığı 10 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı. Bu seri boyunca Marsilya (2-1), Manchester City (4-2) ve Barcelona (4-2) gibi devler mağlup edildi. Toplam 10 maçta rakip fileleri 36 kez havalandıran Paris ekibi, kalesinde ise sadece 9 gol gördü.

PSG'nin 10 maçlık galibiyet serisinin istatistikleri

İstatistikler Detaylar ve sonuçlar Galibiyet serisi Üst üste 10 maç Son maç sonucu PSG 6-0 Villarreal (Şampiyonlar Ligi) Son mağlubiyet 4 Eylül (Monaco'ya karşı, Ligue 1) Serideki büyük galibiyetler Marsilya (2-1), Manchester City (4-2), Barcelona (4-2) Gol farkı 36:9 (+27 gol farkı) Sıradaki resmi maç 7 Kasım, Troyes'a karşı (iç sahada)

Sıradaki sınav: Troyes maçı

Luis Enrique'nin ekibi bir sonraki resmi maçını 7 Kasım'da Fransa Ligi kapsamında Parc des Princes'te oynayacak; Parisliler kendi evlerinde Troyes kulübünü ağırlayacak.

Sizce Luis Enrique yönetimindeki PSG, bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk unvanını koruyup hegemonyasını sürdürebilecek mi?

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