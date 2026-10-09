Manchester City yıldızı, Premier Lig skandalı nedeniyle takımdan ayrılabilir

İngiltere Premier Ligi'ni çevreleyen en sansasyonel mali dava Manchester City'nin yıldız kadrosunun kaderini doğrudan etkilemeye başladı. İngilizlerin saygın TEAMtalk yayınının özel haberine göre, "Maviler"in Fransız yetenekli kanat oyuncusu Rayan Cherki, kulübün devam eden hukuki sürecinin olumsuz sonuçlanma ihtimali nedeniyle kariyerini başka bir takımda sürdürme seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor.

Eğer Manchester kulübüne alt lige düşürülme veya Premier Lig'den tamamen ihraç edilme yaptırımı uygulanırsa, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri 23 yaşındaki yetenek için transfer yarışına girmeye hazır.

PSG ve Liverpool yarışa katıldı: Transfer yarışı kızışıyor

Cherki'nin geleceği etrafındaki belirsizlik, transfer piyasasındaki büyük oyuncuları harekete geçirdi:

Kış ve yaz hedefi: Fransa'dan PSG ve İngiltere'den Liverpool kulüpleri, Rayan Cherki'yi kadrolarına katmak için ana adaylar haline geldi;

Planlar hazır: Her iki dev de durumu yakından takip ediyor ve futbolcuyu yaklaşan kış transfer döneminde veya en geç gelecek yaz transfer etmeye hazırlanıyor;

Diğer talipler: Daha önce Avrupa basını, Fransız kanat oyuncusuyla Chelsea, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinin de ciddi şekilde ilgilendiğini defalarca yazmıştı.

2030'a kadar uzun süreli anlaşma: City'nin koruma mekanizması

Rayan Cherki Manchester Citykadrosuna katıldıktan sonra kısa sürede takımın hücum hattının vazgeçilmez bir parçası haline geldi:

Uzun vadeli sözleşme: Futbolcu ile kulüp arasındaki mevcut iş sözleşmesi 2030 yılına kadar planlanmış olup, "Maviler" onu stratejik bir varlık olarak görüyor;

Mücbir sebep koşulları: Ancak kulübün üst ligdeki statüsü tehlikeye girerse, bu kadar uzun sözleşmeler bile yıldız futbolcuları tutmaya garanti veremez;

Futbolcunun hedefleri: Kariyerinin zirvesini yaşayan kanat oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'nın beş büyük liginde şampiyonluklar için mücadele etme niyetini gizlemiyor.

Mahkeme kararının beklendiği kritik dönem

Manchester CityManchester Cityhakkındaki mali usulsüzlüklerle ilgili devam eden dava, kulüp tarihinin en tehlikeli dönemlerinden birine dönüştü:

İhraç tehdidi: Bağımsız komisyon suçlamaları tamamen kanıtlar ve kulübü Premier Lig'den ihraç etme kararı alırsa, takımın ana yıldızlarının sözleşmelerini feshetme veya satışa çıkarılma ihtimali doğacak;

Olası dağılma tehlikesi: Cherki ile ilgili durum buzdağının sadece görünen kısmı; diğer birçok as oyuncunun da menajerlerine alternatif yollar hazırlamaları için talimat verdiği söyleniyor.

Avrupa futbolunda büyük bir çalkantı beklenirken, Rayan Cherki'nin Etihad'daki geleceği doğrudan mahkeme salonlarında verilecek hukuki karara bağlı.