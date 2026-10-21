Rahmonaliyev Borussia'ya karşı ilk 11'de, İstanbul'da 90. dakika dramı

·8·Spor
Rahmonaliyev Borussia'ya karşı ilk 11'de, İstanbul'da 90. dakika dramı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasındaki ilk iki karşılaşma sona erdi.

Bakü ve İstanbul'da oynanan maçlar taraftarlara büyük bir heyecan, hızlı goller ve son dakikaya kadar süren dramlar yaşattı. Özellikle Bakü'deki mücadelede Özbek lejyonerin Alman devine karşı sahaya çıkması yerel taraftarların ilgi odağı oldu.

Bakü'de sınav: Rahmonaliyev Borussia Dortmund'a karşı 81 dakika oynadı

Azerbaycan'ın başkentinde yerel Sabah takımı, Almanya'nın köklü kulübü Borussia Dortmund'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik zorlu galibiyetiyle sona erdi:

  • Rahmonaliyev ilk 11'de: Özbekistan milli takımı orta sahası Umarali Rahmonaliyev maça ilk 11'de başladı ve 81. dakikaya kadar merkezde aktif bir performans sergiledikten sonra oyundan alındı.

  • Guirassy'den duble: Dortmund adına Serhou Guirassy 10 ve 53. dakikalarda attığı iki golle takımına galibiyeti getirdi.

  • Sabah'ın tek golü: Ev sahibi ekipte 39. dakikada McCarthy skoru eşitlese de, bu gol Azerbaycan temsilcisinin puan almasına yetmedi.

İstanbul'da 90. dakika acısı: Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı

Türkiye'nin Fenerbahçe kulübü, kendi sahasında Prag ekibi Slavia takımını ağırladı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı:

  • İstanbulluların hızlı başlangıcı: Ev sahibi maça fırtına gibi başladı; 4. dakikada Aydın ve 11. dakikada Mason Greenwood'un golleriyle skor hızla 2-0'a geldi.

  • Çeklerin direnci ve son dakika golü: Slavia, 15. dakikada Provod ile cevap verdi. Maçın bittiği düşünülen anlarda, 90. dakikada Kachar skoru eşitleyerek (2-2) Türk ekibinin elinden önemli bir galibiyeti aldı.

Maç özetleri:

  • Sabah — Borussia Dortmund 1:2

    Goller: McCarthy (39) — Guirassy (10, 53).

  • Fenerbahçe — Slavia 2:2

    Goller: Aydın (4), Greenwood (11) — Provod (15), Kachar (90).

İlk maçlarda görülen bu çekişmeli mücadele, Şampiyonlar Ligi 3. haftasının daha da gergin ve tavizsiz geçeceğinin habercisi.

Şampiyonlar LigiBaküSabahFenerbahçeBorussia Dortmund
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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