Acı mağlubiyet: Sabah, Şampiyonlar Ligi play-off turunda fırsatı kaçırdı

·2·Spor
Acı mağlubiyet: Sabah, Şampiyonlar Ligi play-off turunda fırsatı kaçırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçları, çekişmeli ve zorlu mücadelelerle başladı. Azerbaycan temsilcisi Sabah, tarafsız saha olan Romanya’da İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaştı ve 1-2 mağlup oldu. Özbek orta saha oyuncusu Umarali Rahmonaliyev’in forma giydiği maçta olaylar nasıl gelişti?

Erken gol ve kaybedilen üstünlük

Sabah maça etkili hücumlarla başladı ve 6. dakikada Shimich’in isabetli vuruşuyla öne geçti. Ancak İsrail ekibi inisiyatifi ele alarak ilk yarının sonunda ve ikinci yarının son bölümünde bulduğu iki golle geri dönüş yaptı:

"Özbekistan Millî Takımı’nın orta saha oyuncusu Umarali Rahmonaliyev, Sabah’ın ilk 11’inde sahaya çıktı ve merkezde 90 dakika boyunca etkili ve güvenilir bir performans sergiledi."

Şampiyonlar Ligi elemeleri: Play-off turu istatistikleri

Gösterge

Hapoel Sheva (İsrail)

Sabah (Azerbaycan)

Maç sonucu

2

1

Gol atanlar

Est (43'), Zlatanovich (79')

Shimich (6')

Özbek lejyoner

Umarali Rahmonaliyev (90 dakika)

Maçın oynandığı yer

Romanya (tarafsız saha)

Rövanş tarihi

25 Ağustos, Bakü

Belirleyici rövanş Bakü’de oynanacak

Deplasmandaki tek farklı mağlubiyete rağmen Azerbaycan ekibi, Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasına kalma şansını koruyor. İki takım arasındaki rövanş 25 Ağustos’ta Bakü’de oynanacak. Rahmonaliyev’in takımı, kendi taraftarları önünde geri dönüş yapmaya çalışacak.

Sizce Umarali Rahmonaliyev ve Sabah, Bakü’de oynanacak rövanşta mağlubiyeti telafi ederek Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasına kalabilir mi?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve lejyonerimizin yer aldığı bu önemli haberi futbolseverlerle hemen paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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