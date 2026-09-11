«Her şeyi saniyeler belirledi»: Rahmonaliyev, Old Trafford'daki 0:4'lük mağlubiyet hakkında konuştu

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin efsanevi sahnesi Old Trafford stadyumunda Özbek futbol tarihine yeni bir sayfa açıldı. Azerbaycan'ın Sabah kulübü formasıyla Avrupa'nın en prestijli turnuvasında ilk maçına çıkan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Umarali Rahmonaliyev Manchester Unitedkarşısında alınan zorlu mağlubiyetin (0:4) ardından ünlü spor gazetecisi Aleksandr Shmurnov'a özel bir röportaj verdi. İngiliz devi karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen tarihteki 7. Özbek futbolcu olan genç yetenek, ağır yenilgiye rağmen hatalarını mertçe kabul etti ve gelecekteki zaferler için güç topladı. Peki, Old Trafford'da güç dengeleri nasıldı, Rahmonaliyev'e göre Manchester United yıldızları hangi yönleriyle üstün geldi ve bu zorlu sınav Özbek sporunun geleceğine nasıl bir ivme kazandıracak?

«Düşler Tiyatrosu»ndaki acı gerçek

Şampiyonlar Ligi 1. hafta mücadelesi, Sabah ve Rahmonaliyev için adeta bir şok etkisi yarattı:

Tarihi çıkış: Azerbaycan kulübü ve 23 yaşındaki Özbek orta saha oyuncusu için Avrupa'nın en prestijli turnuvasındaki ilk karşılaşma, doğrudan İngiliz futbolunun mabedi Old Trafford'da başladı;

0:4'lük ders: Manchester Unitedtecrübe ve yüksek kalite farkıyla ev sahibi lehine farklı bir skor elde etti;

Organizasyonel açıdan onurlu mücadele: Sonuç ağır olsa da, Sabah sahada dağılmadı; yüksek tempoyu ve taktik disiplini korumaya çalıştı;

Kalite farkı: Rakibin, anlık boşlukları bile gole çevirme becerisi maçın kaderini belirledi.

«Her şey nasıl başlamıştı?»: Çamurlu sahalardan Şampiyonlar Ligi sahnesine giden yol

Umarali'nin bu tarihi noktaya ulaşması büyük bir emek ve sabrın meyvesidir:

Genç milli takımdan liderliğe: Özbekistan genç milli takımıyla Asya şampiyonu olan ve yaşıtları arasında karakterini ortaya koyan Rahmonaliyev, adım adım profesyonel bir lejyonere dönüştü;

7 numaralı Özbek: Maksim Shatskix, Mirjalol Qosimov ve Ja’far Irismetov gibi efsanelerin izinden giderek, Şampiyonlar Ligi tarihinde sahaya çıkan 7. Özbek futbolcu olma onuruna erişti;

Özbek futbolunun gururu: Maçtan önce kendisine bu tarihi gerçek hatırlatıldığında, Umarali tüm milli futbol okulunun itibarının omuzlarında olduğunu derinden hissetti.

Shmurnov'a verilen cesur demeç

Maç sona erdiğinde genç futbolcu, mağlubiyeti bahanelerin arkasına saklamadan, profesyonellere yakışır bir soğukkanlılıkla durumu analiz etti:

«Her şeyi saniyeler belirledi»: Rahmonaliyev, takımının kötü oynamadığını ancak üst düzey futbolda saniyelik gecikmelerin bile cezalandırıldığını açıkça itiraf etti;

Özbek futbolunun gelişimini gösterme arzusu: «Özbek futbolundaki gelişimi göstermeye ve takımımın iyi bir sonuç alması için elimden geleni yapmaya çalıştım» diyerek duygularını dile getirdi;

Yıkılmaz ruh hali: Skor ağır olsa da bunun bir çöküş değil, gelecekteki büyük geri dönüşler için alınmış paha biçilmez bir ders olduğunu vurguladı.

«Oyun olarak organizasyonel açıdan kötü görünmedik. İyi bir tempo vardı. Her şeyi saniyeler belirledi. Yediğimiz golleri analiz edersek, bazı anlarda saniyelerle geciktik ve rakip de kalitesini gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan 7. Özbek olduğumu maçtan önce söylediler. Tüm gücümü verdim. Bu futbol, tecrübe kazandık. Böyle maçlar sayesinde öğreniyoruz ve gelecekte güçlü rakiplere karşı daha dirençli olacağız» dedi Umarali Rahmonaliyev.

Tarihi bir eşik ve yeni bir aşama

Gerçek kahramanlar mağlubiyetlerle pişer. Manchester United gibi bir süper kulübe karşı 71 dakikalık kahramanca mücadele ve kazanılan uluslararası tecrübe, 23 yaşındaki Umarali Rahmonaliyev'i daha da güçlendirecek. En önemlisi, genç orta saha oyuncusu büyük sahnelerden korkmadığını, gerçeği dik bir şekilde kabul edip hatalarından ders çıkarmaya hazır olduğunu gösterdi. Önünde ise Şampiyonlar Ligi'nin diğer zorlu maçları ve milli takım formasıyla çıkacağı kritik karşılaşmalar var.

Sizce Umarali Rahmonaliyev'in Manchester United'a karşı edindiği bu tecrübe, onun yakın gelecekte Avrupa'nın beş büyük ligine gitmesine yardımcı olacak mı? Şampiyonlar Ligi tarihindeki 7. Özbek futbolcumuzun mağlubiyet sonrası yaptığı mertçe yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek sporunun yeni nesil kahramanı hakkındaki bu makaleyi tüm futbolseverlerle paylaşın!