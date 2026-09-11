Rahmonaliyev Manchester United'a karşı sahada — Şampiyonlar Ligi 1. haftasında sansasyonel goller

Avrupa futbolunun en görkemli sahnesi olan Şampiyonlar Ligi, yeni sezonun ilk haftasında taraftarlara gerçek bir şölen, eşsiz geri dönüşler ve Özbek sporu için tarihi anlar yaşattı. Binlerce vatandaşımızın gözü 'Düşler Tiyatrosu' olan Old Trafford stadyumuna çevrildi: Milli takımımızın orta saha oyuncusu Umarali Rahmonaliyev Azerbaycan'ın Sabah kulübünün ilk 11'inde sahaya çıkarak İngiliz devi Manchester Unitedkarşısında 71 dakika boyunca kahramanca mücadele etti. Bu sırada Münih'te Bayern, Norveç temsilcisini 5-0 ile dağıtırken, turnuvanın yeni ekibi Como, Almanya'nın güçlü temsilcisi Leipzig'i inanılmaz bir şekilde 4-1 mağlup etti; Lens ise Prag'da 90+3'te bulduğu golle galibiyeti kaptı. Peki, Rahmonaliyev İngiliz yıldızlara karşı nasıl bir performans sergiledi, Şampiyonlar Ligi'nin yeni ekibi Como nasıl bir mucizeye imza attı ve gecenin ana kahramanları kimlerdi?

Zafer ve hüsran: Şampiyonlar Ligi başlangıcındaki sarsıcı sonuçlar

İlk haftanın kritik maçları Avrupa sahalarında büyük bir duygu seli yarattı:

Old Trafford'da güç farkı: Manchester Unitedkendi seyircisi önünde Sabah kalesine karşılıksız 4 gol gönderdi (Cunha 27, Fernandes 42, Sesko 45, Martinez 68);

Bayern makinesinin uyanışı: Münih devi, Bodo/Glimt'e şans tanımadı (5-0); Musiala (47), Kane (61), Davies (77) ve Michael Olise'nin dublesi (83, 90+2) Almanların gücünü gösterdi;

Yeni ekip Como'nun sansasyonu: Cesc Fabregas'ın öğrencileri, kendi sahasında Bundesliga favorisi Leipzig'i 4-1 mağlup ederek haftanın kahramanı oldu (Baturina 15, Douvikas 38, Diao 54, Perrone 90+1 — Maksimovic 58);

Lens'ten 90+3'te süper drama: Çekya'da Slavia Prag'a karşı oynanan maçta Fransızlar, 90+1 ve 90+3'te buldukları gollerle 3-2 galip geldi (Sturm 51, 88 — Sotoca 75, Thomasson 90+1, Aguilar 90+3).

Her şey nasıl başladı?: Rahmonaliyev'in Old Trafford'a giden zorlu yolu

Özbek futbolunun yetiştirdiği Umarali Rahmonaliyev için bu gece sadece bir turnuva maçı değil, yıllarca süren zorlu emeğin zirvesiydi:

Yerel sahalardan Avrupa'nın zirvesine: Özbekistan genç milli takımlarında Asya şampiyonu olan ve kaptanlık pazubandıyla takımı yöneten yetenekli oyuncu, azmiyle yabancı kulüplerin dikkatini çekti;

Sabah'taki liderlik: Azerbaycan ligi üzerinden Avrupa sahalarına çıkan orta saha oyuncusu, kısa sürede teknik heyetin güvenini kazandı ve kulübün tarihi Avrupa kupası yürüyüşünün merkezindeki isim oldu;

Devlere karşı sınav: Kura çekiminde Sabah, Manchester United ile eşleştiğinde çoğu kişi şüpheyle bakmıştı, ancak Umarali'nin ilk 11'de başlaması yeteneğine duyulan büyük saygıyı gösterdi.

Yıkılmaz irade: Yıldızlara karşı mertçe mücadele

Maç skoru konuk ekip için ağır olsa da sahada gerçek bir spor kahramanlığı ve cesaret sergilendi:

Fernandes ve Tielemans'a karşı mücadele: Rahmonaliyev orta sahada dünya futbolunun yıldızları Bruno Fernandes, Tielemans ve Mainoo'ya karşı tavizsiz bir mücadele verdi, pres yaptı ve takımının hücuma çıkışında aktif rol aldı;

71 dakikalık metanet: Umarali, 71. dakikada Haybullayev'e yerini bırakana kadar yüksek fiziksel aktivite sergiledi ve rakibin baskısını kırmak için tüm gücünü ortaya koydu;

Kadro farkı: Manchester United'da Lammens, Yoro, Martinez, Cunha ve Sesko gibi yüz milyonlarca avroluk yıldızlar yer alırken, Sabah'ta Pokatilov, McCarthy, Dashdamirov, Rahmonaliyev ve Simic gibi oyuncular son saniyeye kadar onurlarıyla mücadele etti.

Uluslararası yorumcular, 'Büyük stadyumlarda dev takımlara karşı oynamak, her genç futbolcu için hayatındaki en büyük dönüm noktasıdır. Bu tür maçlar insanın karakterini çelikleştirir ve yeni bir seviyeye taşır' ifadelerini kullandı.

Tarihi gösterge ve Özbek sporunun yeni hedefi

Umarali Rahmonaliyev'in Old Trafford'da Şampiyonlar Ligi ana tablosunda forma giymesi, sadece kendi kariyerinde yeni bir sayfa değil, aynı zamanda modern Özbek futbolu için de nadir bir olaydır. Çok sayıda futbolsever, bir Özbek evladının dünya futbolunun devlerinden birinde ilk 11'de yer almasının, milli futbolumuzun potansiyeline ve geleceğine olan inancı pekiştirdiğini belirtiyor. Sonuç ne olursa olsun, bu deneyim oyuncuya milli takım formasıyla çıkacağı sonraki önemli maçlarda büyük katkı sağlayacaktır.

Sizce Umarali Rahmonaliyev'in Manchester United gibi dev bir takıma karşı oynaması, ileride Avrupa'nın TOP-5 liglerine gitmesi için kapı açar mı? Como'nun 4-1'lik sansasyonel galibiyeti, turnuvada yeni bir sürpriz takımın doğduğuna mı işaret ediyor? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolcunun tarihi maçının analizini tüm futbolseverlere ulaştırın!