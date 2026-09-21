Türkiye'de şok: Alt ligden gelen yeni ekip Beşiktaş'ı devirip liderliğe yükseldi

Türkiye Süper Ligi'nin 6. haftası, Avrupa futbolunun yıl içindeki en büyük sansasyonlarından birine sahne oldu. Geçen sezon alt ligden elit lige yükselen ve bir önceki hafta Başakşehir'i 5-0 mağlup eden mütevazı Amedspor, bu kez ülkenin köklü devlerinden Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Orban, Saba ve Soyalp'in golleriyle görkemli bir zafere imza atan ekip, puanını 13'e çıkararak averaj ve diğer kriterlerle son şampiyon Galatasaray'ı (13 puan) geride bırakıp Türkiye liginin tek başına lideri oldu. Aynı saatlerde İstanbul'da oynanan bir diğer maçta Fenerbahçe, küme düşme hattındaki Eyüpspor kalesine 8 gol göndererek eşi benzeri görülmemiş bir gol şöleni yaşattı: Forvet Vedat Muriqi hat-trick (poker) yaparken, Mason Greenwood iki gol ve bir asistle oynadı.

Peki, daha dün alt ligde mücadele eden Amedspor'un bu fenomenal yükselişinin arkasında ne var, İstanbul devleri neden bu kadar çaresiz kalıyor ve Fenerbahçe'nin 8-0'lık galibiyeti onları şampiyonluk yarışına geri döndürebilir mi?

«Sansasyonel liderlik ve 8-0'lık şölen»: 6. hafta kroniği

Süper Lig'in olaylı 6. haftasındaki ana başlıklar:

Amedspor'dan yeni bir kahramanlık: İki hafta içinde Başakşehir (5-0) ve Beşiktaş (3-2) mağlup edilerek, ligin yeni ekibi puan tablosunun 1. sırasına yerleşti;

Vlahovic ve Kökçü'nün geç cevabı: Beşiktaş, Dusan Vlahovic (55) ve Orkun Kökçü (90+8, pen.) ile durumu kurtarmaya çalıştı ancak savunmadaki büyük hatalar nedeniyle mağlubiyetten kurtulamadı;

Muriqi'den 4 gol: Fenerbahçe forveti Vedat Muriqi 7, 21, 47 ve 55. dakikalarda attığı gollerle haftanın kahramanı oldu;

Mason Greenwood şovu: İngiliz yıldız 4. dakikada penaltıdan perdeyi açtı, 80. dakikada dublesini tamamladı ve arkadaşlarına gol pası verdi;

Guendouzi ve Kahveci'den goller: İstanbul ekibinde Matteo Guendouzi (38) ve İrfan Can Kahveci (45+1) de skor tabelasına adını yazdırdı.

Türkiye Süper Ligi 6. hafta: Maç raporları ve puan durumu

Haftanın merkez maçlarının istatistiksel karşılaştırması ve liderler:

Göstergeler ve kriterler Amedspor — Beşiktaş (3-2) Fenerbahçe — Eyüpspor (8-0) Maç sonucu 3-2 (Sansasyon) 8-0 (Farklı galibiyet) Gol atanlar Orban 13, Saba 22, Soyalp 59 — Vlahovic 55, Kökçü 90+8 (pen.) Muriqi 7, 21, 47, 55 (poker); Greenwood 4 (pen.), 80; Guendouzi 38; Kahveci 45+1 Puan durumundaki yeri Amedspor — 1. sıra (13 puan), Beşiktaş — 3. sıra (12 puan) Fenerbahçe — 6. sıra (10 puan), Eyüpspor — 18. sıra (3 puan) Ana kahramanlar Orban, Saba (Hücum ikilisi) Vedat Muriqi (4 gol), Mason Greenwood (2 gol + 1 asist) Tablodaki ana rekabet Amedspor, Galatasaray'ı (13 puan) averajla geride bıraktı Liderlerle puan farkı 3'e indi

Uluslararası spor analizi: Uzmanlar Amedspor fenomeni hakkında

Türk futbol yorumcuları ve uzmanlarının temel sonuçları:

Leicester City masalı mı tekrarlanıyor?: Alt ligden yeni çıkan mütevazı bütçeli bir takımın üst üste iki devi devirip zirveye çıkması, Avrupa futbolunda yeni bir mucize olarak görülüyor;

Beşiktaş savunmasında kriz: Kadroda Vlahovic ve Kökçü gibi yıldızlar olmasına rağmen, arka hattaki dağınıklık takıma pahalıya mal oldu;

Fenerbahçe'nin hücum potansiyeli: 8 gol atmak ve Greenwood-Muriqi ikilisinin bu denli uyumu, İstanbulluların şampiyonluk için hala ciddi bir aday olduğunu gösteriyor;

Türkiye ligindeki eşitsizliğin kayboluşu: İstanbul'un geleneksel üç devi, artık Anadolu'dan gelen hırslı kulüpler karşısında kolayca puan kaybediyor; bu da ligin kalitesinin ve rekabetin arttığını gösteriyor.

Amedspor'un bu tarihi liderliği Türkiye futbolunda büyük bir devrim yarattı ve bu sezonun ne kadar beklenmedik dramalara gebe olduğunu kanıtladı.

Sizce yeni ekip Amedspor liderliğini koruyup Türkiye'nin yeni şampiyonu olabilir mi, yoksa Galatasaray ve Fenerbahçe kısa sürede yerlerine döner mi? Fenerbahçe'nin 8-0'lık galibiyetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı paylaşın ve Türkiye Süper Ligi'nin en sıcak gelişmelerini tüm futbolseverlerle paylaşın!