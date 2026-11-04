İstanbul'da büyük dönüş: Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu

Türkiye Süper Ligi'nin devlerinden Fenerbahçe, takımın yönetimiyle ilgili beklenen kararı açıkladı. İstanbul kulübü, tarihinde iz bırakmış eski kaptanı ve tanınmış teknik adam Emre Belözoğlu'nu resmen takımın yeni teknik direktörü olarak atadı.

Kulüp basın birimi tarafından yapılan açıklamada, bu kararın taraftarlar ve yönetim için samimi bir sadakat sembolü olduğu vurgulandı.

«Evine hoş geldin!»: Kulübün resmi açıklaması

İstanbul kulübü, eski liderine olan güvenini büyük bir saygıyla ifade etti:

Sadakat ve sorumluluk: «Bu renklere hizmet etmek, yıllar geçse de sönmeyen samimi bir sadakat ve aidiyet duygusudur. Sahada futbolcu, sonrasında ise teknik adam olarak bu büyük kulübün bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi takımın başarısı için fedakarlık göstermek üzere Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak dönüyor», ifadelerine yer verildi.

Büyük onur: Açıklamada ayrıca, «Bu armayı taşımak bir gurur, ona hizmet etmek ise bir sorumluluktur. Evine hoş geldin, Emre Belözoğlu!» denilerek teknik direktörün dönüşü kutlandı.

Belözoğlu'nun zengin deneyimi: Sportif direktörlükten teknik direktörlüğe

46 yaşındaki Türk teknik adam, yerel ligde teknik direktörlük alanında önemli bir tecrübe kazandı:

Fenerbahçe'deki önceki dönemi: Emre Belözoğlu, 2020-2021 yıllarında takımda sportif direktör olarak görev yapmış, ayrıca zorlu bir dönemde geçici teknik sorumlu olarak takımı yönetmişti.

Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyeri: Bağımsız bir teknik direktör olarak İstanbul Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa kulüplerini çalıştırarak tecrübe kazandı.

Emre Belözoğlu'nun yeniden göreve getirilmesinin, Fenerbahçe için şampiyonluk yarışında yeni bir dönem ve güçlü bir motivasyon kaynağı olması bekleniyor.