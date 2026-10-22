Messi'nin itirafı: Arjantinli efsane hangi gollerini en önemli olarak görüyor?

Futbol tarihinin en büyük golcülerinden biri olan ve şu anda ABD'nin Inter Miamikulübünde forma giyen Lionel Messi kariyeri boyunca attığı yüzlerce gol arasından kendisi için en değerli ve unutulmaz olanları açıkladı.

Yakın zamanda, Ekim ayında Arjantin milli takımıyla son maçına çıkarak uluslararası arenadaki büyük yolculuğuna nokta koyan 39 yaşındaki yıldızın önemli itirafını The Touchline yayını kamuoyuna sundu.

«Dünya Kupası finali — kariyerimin en önemli zirvesi»

Messi, spor kariyerindeki en büyük sahnelerde attığı golleri özellikle vurguladı:

Tarihi final: «Dünya Kupası finalinde attığım goller kariyerimin en önemli golleri olarak kalacak. Bu goller, benzersiz önemleri, maçın ölçeği ve genel gerçekliğin tarihsel boyutuyla keskin bir şekilde ayrılıyor;

Katar 2022 draması: Hatırlatmak gerekirse, 2022 Dünya Kupası final maçında Messi, Fransa kalesine iki gol atmıştı. 3-3 biten maçın ardından penaltı atışlarında galip gelen Arjantin milli takımı, uzun süredir beklenen dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi ve El Clasico anıları

Efsanevi Arjantinli, sadece milli takım değil, aynı zamanda Katalan kulübü formasıyla yaşadığı parlak akşamları da minnetle andı:

Avrupa zirveleri: «Ayrıca, Barcelona formasıyla Avrupa Şampiyonlar Ligi finallerinde attığım golleri de çok yüksek bir yere koyuyorum;

Real Madrid ile karşılaşmalar: Bunun yanı sıra, Real Madrid'e karşı oynanan ezeli rekabet olan El Clasico maçlarında atılan goller de kalbimde özel bir yere sahip», diye vurguladı Lionel.

Milli takımdaki kariyerini onurla noktalayan Messi'nin bu anıları, futbolseverler için dünya futbolundaki koca bir altın çağı bir kez daha gözler önüne serdi.