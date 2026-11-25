Ünlü İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, Katalan kulübü Barcelona'da Arjantinli efsane Lionel Messi'yi çalıştırdığı yıllara dair parlak anılarını paylaştı. Deneyimli çalıştırıcı, Messi'nin antrenmanlardaki tutkusu ve sahadaki istikrarının eşsiz olduğunu vurguladı.

«Hem antrenmanlarda hem de maçlarda galibiyete açtı»

Romario TV projesine verdiği röportajda Guardiola, 2008-2012 yılları arasındaki ortak çalışmaları sırasında Messi'nin küçük sahada yapılan antrenman maçlarında bile hiç kaybetmediğini özellikle belirtti:

«Daha önce böyle bir futbolcu görmedim. Birkaç gün içinde üç gol atıp üç de asist yapabilirdi. Bu istikrarı sergileyebilen oyuncu sayısı çok az. Ancak Messi bunu hem antrenmanlarda hem de maçlarda gösteriyordu.

Onunla geçirdiğim dört yıllık iş birliğimiz boyunca Leo'nun küçük sahada oynanan bir antrenman maçında bile yenildiğini hatırlamıyorum. Messi'de her zaman büyük bir kazanma arzusu vardı. Bu da çok büyük bir önem taşıyordu.» — dedi Pep Guardiola.