Pep Guardiola, Barcelona'da Lionel Messi ile çalıştığı dönemi anımsadı
Ünlü İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, Katalan kulübü Barcelona'da Arjantinli efsane Lionel Messi'yi çalıştırdığı yıllara dair parlak anılarını paylaştı. Deneyimli çalıştırıcı, Messi'nin antrenmanlardaki tutkusu ve sahadaki istikrarının eşsiz olduğunu vurguladı.
«Hem antrenmanlarda hem de maçlarda galibiyete açtı»
Romario TV projesine verdiği röportajda Guardiola, 2008-2012 yılları arasındaki ortak çalışmaları sırasında Messi'nin küçük sahada yapılan antrenman maçlarında bile hiç kaybetmediğini özellikle belirtti:
«Daha önce böyle bir futbolcu görmedim. Birkaç gün içinde üç gol atıp üç de asist yapabilirdi. Bu istikrarı sergileyebilen oyuncu sayısı çok az. Ancak Messi bunu hem antrenmanlarda hem de maçlarda gösteriyordu.
Onunla geçirdiğim dört yıllık iş birliğimiz boyunca Leo'nun küçük sahada oynanan bir antrenman maçında bile yenildiğini hatırlamıyorum. Messi'de her zaman büyük bir kazanma arzusu vardı. Bu da çok büyük bir önem taşıyordu.» — dedi Pep Guardiola.
Guardiola ve Messi iş birliğinin temel noktaları
İstatistikler
Detaylar ve Guardiola'nın anıları
Birlikte çalıştıkları dönem
2008 — 2012 yılları (Barcelona)
Antrenman fenomeni
4 yıl boyunca küçük saha maçlarında hiç yenilmedi
Sahadaki istikrar
Birkaç gün içinde 3 gol ve 3 asist yapabilme seviyesi
Temel üstünlük
Her maçta ve antrenmanda bitmek bilmeyen kazanma arzusu
Kaynak
Romario TV için verilen röportaj
Sizce Lionel Messi kariyerindeki en parlak ve verimli dönemini tam olarak Pep Guardiola yönetimindeki 2008-2012 yılları arasında mı yaşadı?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve teknik direktörün bu samimi anılarını futbolseverlere hemen ulaştırın!
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