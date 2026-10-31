Oleksandr Usyk neden Cristiano Ronaldo'nun büyük bir hayranı oldu?

·4·Spor
Oleksandr Usyk neden Cristiano Ronaldo'nun büyük bir hayranı oldu?

Eski ağır sıklet boks mutlak dünya şampiyonu Oleksandr Usyk Suudi Arabistan Ligi kapsamında Al-Nassr ile Al-Kholood takımları arasında oynanan ve gol düellosuna sahne olan dramatik maçı stadyumdaki VIP locasından takip etti.

Bu karşılaşmada dünya futbolunun yıldızı Cristiano Ronaldo bir kez daha sahneye çıkarak rakip fileleri 3 kez havalandırdı (hat-trick) ve takımının 5-3'lük geri dönüş galibiyetinde başrol oynadı.

«Sadece harika»: Usyk'in heyecan verici itirafı

Maçın ardından Ukraynalı boks efsanesi, Portekizli golcünün yaşına rağmen sergilediği üstün form ve yeteneğe olan hayranlığını gizlemedi:

«Harika bir maçtı. Sadece harika! Cristiano gerçekten başka bir gezegenden», — diyerek kısa ve etkileyici bir değerlendirmede bulundu Usyk.

Messi imzası ve meşhur «Siuuu»: Usyk ile Ronaldo arasındaki bağ

Oleksandr Usyk'in Cristiano'ya olan saygısı ve ilgisi daha önce de birçok hayranın dikkatini çekmişti:

  • Sosyal medyadaki viral video: Daha önce Usyk, Ronaldo'ya ithafen esprili bir video yayınlamıştı;

  • Sıra dışı bir arka planda kutlama: Boksör Lionel Messi'nin kişisel imzası bulunan ve duvarda çerçeveli duran formasının önünde, Ronaldo'nun meşhur «Siuuu» gol sevincini taklit ederek sosyal medyayı sallamıştı;

  • İki spor efsanesinin yakınlığı: Usyk'in Suudi Arabistan'daki maçları ve etkinlikleri sırasında iki atlet sık sık bir araya gelerek birbirlerinin sportif başarılarını düzenli olarak destekliyor.

Cristiano Ronaldo'nun üretkenliği Al-Nassr'a şampiyonluk yarışında kritik puanlar kazandırmaya devam ederken, dünya boksunun liderlerinin futbol sahalarında boy göstermesi bu lige olan uluslararası ilgiyi daha da artırıyor.

Oleksandr UsykCristiano RonaldoAl-NassrSuudi Arabistan LigiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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