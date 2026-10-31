Oleksandr Usyk neden Cristiano Ronaldo'nun büyük bir hayranı oldu?

Eski ağır sıklet boks mutlak dünya şampiyonu Oleksandr Usyk Suudi Arabistan Ligi kapsamında Al-Nassr ile Al-Kholood takımları arasında oynanan ve gol düellosuna sahne olan dramatik maçı stadyumdaki VIP locasından takip etti.

Bu karşılaşmada dünya futbolunun yıldızı Cristiano Ronaldo bir kez daha sahneye çıkarak rakip fileleri 3 kez havalandırdı (hat-trick) ve takımının 5-3'lük geri dönüş galibiyetinde başrol oynadı.

«Sadece harika»: Usyk'in heyecan verici itirafı

Maçın ardından Ukraynalı boks efsanesi, Portekizli golcünün yaşına rağmen sergilediği üstün form ve yeteneğe olan hayranlığını gizlemedi:

«Harika bir maçtı. Sadece harika! Cristiano gerçekten başka bir gezegenden», — diyerek kısa ve etkileyici bir değerlendirmede bulundu Usyk.

Messi imzası ve meşhur «Siuuu»: Usyk ile Ronaldo arasındaki bağ

Oleksandr Usyk'in Cristiano'ya olan saygısı ve ilgisi daha önce de birçok hayranın dikkatini çekmişti:

Sosyal medyadaki viral video: Daha önce Usyk, Ronaldo'ya ithafen esprili bir video yayınlamıştı;

Sıra dışı bir arka planda kutlama: Boksör Lionel Messi'nin kişisel imzası bulunan ve duvarda çerçeveli duran formasının önünde, Ronaldo'nun meşhur «Siuuu» gol sevincini taklit ederek sosyal medyayı sallamıştı;

İki spor efsanesinin yakınlığı: Usyk'in Suudi Arabistan'daki maçları ve etkinlikleri sırasında iki atlet sık sık bir araya gelerek birbirlerinin sportif başarılarını düzenli olarak destekliyor.

Cristiano Ronaldo'nun üretkenliği Al-Nassr'a şampiyonluk yarışında kritik puanlar kazandırmaya devam ederken, dünya boksunun liderlerinin futbol sahalarında boy göstermesi bu lige olan uluslararası ilgiyi daha da artırıyor.