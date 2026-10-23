Neftchi deplasmanda Paxtakor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı

Özbekistan Süper Ligi'nin 25. hafta merkez mücadelesi, Özbek futbolunun ezeli "El-Clasico"su yoğun, çekişmeli ve gol dolu bir atmosfere sahne oldu. Başkentte oynanan kritik maçta lig lideri Fergana temsilcisi Neftchi takımı, başkent ekibi Paxtakor deplasmanından 3-1'lik geri dönüş galibiyetiyle ayrıldı.

Oyunun temposu, penaltılar ve son dakikalardaki kırmızı kart bu derbiyi daha da dramatik bir hale getirdi.

Erken gol, ancak konuk ekibin ikinci yarıdaki cevabı

Karşılaşma ev sahibinin baskısıyla başlasa da, maçın ikinci yarısı tamamen Fergana ekibinin üstünlüğüyle geçti:

Paxtakor'un öne geçişi: Maçın 23. dakikasında kazanılan penaltıyı Dostonbek Hamdamov gole çevirerek "Aslanlar"ı öne geçirdi (1-0);

Perica'dan beraberlik golü: 55. dakikada Neftchi'nin Hırvat golcüsü Stipe Perica skoru dengeledi (1-1);

Kouao ile geri dönüş: 11 dakika sonra, 66. dakikada Koffi Kouao konuk ekibin ikinci golünü atarak takımını öne geçirdi (1-2);

İskanderov'un noktayı koyuşu ve kırmızı kart: 89. dakikada Jamshid Iskanderov penaltıdan skoru belirledi (1-3). Bu pozisyonda ev sahibi savunma oyuncusu Dilshod Abdullayev kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Puan durumu: Islombek Ismoilov'un öğrencileri önde

Bu galibiyetin ardından Süper Lig puan tablosunun zirvesinde liderin farkı daha da açıldı:

Neftchi liderliğini perçinledi: Kritik 3 puanı hanesine yazdıran Fergana ekibi puanını 58'e yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı;

Paxtakor ikinci sırada: Başkent ekibi 53 puanla 2. sırada kalmaya devam ediyor ve şampiyonluk yarışının son haftalara kadar sürmesi bekleniyor.

Maç raporu:

Süper Lig. 25. Hafta

Paxtakor — Neftchi 1:3