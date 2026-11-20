Süper Lig'in 28. haftasının en çok beklenen maçlarından biri Namangan'da gerçekleşti. Navbahor, kendi sahasında Fergana ekibi Neftchi'yi konuk etti ve 3-2'lik skorla galip geldi. Beş golün atıldığı ve bir kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada durum birkaç kez değişti ve sonunda ev sahibi ekip önemli üç puanın sahibi oldu.

Maça oldukça aktif başlayan Neftchi, 26. dakikada Alisher Odilov'un golüyle öne geçti. Fergana ekibi için bu gol maçta üstünlüğü ele geçirme imkanı verse de, takım kısa süre sonra ciddi bir kayıp yaşadı.

Vladimir Yovovich'in oyundan atılmasının ardından Neftchi sahada 10 kişi kaldı. Bu durumdan yararlanan Navbahor baskıyı artırdı ve 42. dakikada Jasurbek Jaloliddinov'un muhteşem golüyle skoru eşitledi. Onun vuruşu maçın en güzel gollerinden biri oldu.

İkinci yarıda inisiyatifi tamamen eline alan Namangan ekibi, kısa sürede rakip kaleyi iki kez havalandırdı. 53. dakikada Joyel Kojo Navbahor'u öne geçirirken, iki dakika sonra Diyor Xolmatov skoru 3-1'e getirdi.

Ancak Neftchi pes etmedi. 77. dakikada Koffi Kouao, Fergana ekibinin ikinci golünü atarak maça tekrar heyecan getirdi. Kalan sürede konuk ekip skoru eşitlemek için çabalasa da, Navbahor üstünlüğünü korumayı başardı.

Namangan kulübü 3-2'lik galibiyetle Süper Lig'in 28. haftasındaki merkez maçta taraftarlarını sevindirdi.

Süper Lig. 28. Hafta

Navbahor – Neftchi 3:2

26. dakika — Alisher Odilov (0:1)

42. dakika — Jasurbek Jaloliddinov (1:1)

53. dakika — Joyel Kojo (2:1)

55. dakika — Diyor Xolmatov (3:1)

77. dakika — Koffi Kouao (3:2)

Navbahor: O‘tkir Yusupov, Islom Mamatkazin, Shohruh Abdurahmonov, Ruslan Jiyanov, Diyor Xolmatov, Benjamin Teydi, Muhammadali G‘iyosov, Umar Adhamzoda, Jasur Jaloliddinov, Giorgi Jgerenaya, Muhammadqodir Hamraliyev.

Neftchi: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikromjon Aliboyev, Abror Ismoilov, Vladimir Yovovich, Jamshid Iskanderov, Anvar G‘ofurov, Alisher Odilov, Zoran Marushich, Farruh Sayfiyev, Koffi Kouao.